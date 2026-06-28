Triatlon: magyar dupla dupla a tiszaújvárosi junior Európa-kupán!

Összesen 31 magyar tehetség mérette meg magát a 40 fokos hőségben a tiszaújvárosi junior Európa-kupában. 500 méter úszás, 12.5 km kerékpározás és 3.6 km futás, azaz nagyjából háromnegyed óra várt a fiatalokra a kánikulában.

Előbb a leányok futamát rendezték meg, a mieink már a vízben az élre törtek, Bán Petra és Kropkó Jázmin voltak a leggyorsabb úszók. A kerékpáros részben Kropkó az elején megpróbálta egyedül, de aztán úgy döntött, hogy beáll a mezőnybe, végül tízen szinte egyszerre szálltak le a bringáról. A futás első részében Szász Csenge állt az élre, őt követte Kropkó, nagyjából tíz másodperc különbség látszott állandósulni közöttük.

A befutóig ez már nem is változott, Szász Csenge megnyerte a versenyt Kropkó előtt. Nem sok hiányzott hozzá, hogy hármas magyar sikernek örülhessünk, de a svéd Hanna Mansson lehajrázta Katona Korinnát. Fiataljaink közül szintén a top tízben zárt Fabók Eszter (5.), Szalai Nóra (6.), Miszlai Míra (7.) és Geri Alíz Júlia (9.).

„Őszintén, kicsit meglepett, hogy ilyen jól tudtam menni, hiszen eddig sosem volt lehetőségem az első bolyban leszállni. Végre meg tudtam mutatni, hogyan tudok futni, minden összejött úgy, ahogyan szerettem volna. Harmadik alkalommal versenyeztem Tiszaújvárosban, most már rutinosan mozogtam, ismerős volt a pálya, szeretem is, fekszik nekem ez a futópálya” – mondta Szász Csenge, akinek az idei legnagyobb célja, a junior Európa-bajnokság még hátra van.

A leányok dobogója (Fotó: a szerző felvétele)

Szűcs András futás közben (Fotó: Tiszaújvárosi Triatlon Fesztivál)

Néhány perccel később már rajtoltak a fiúk is, a kerékpározásra a 30 résztvevő közül már csak tízen maradtak az első csoportban. Közöttük volt Kendeh-Kirchknopf Sebestyén, Szűcs András, Holba Zsombor és Izsák Csaba, az előnyük a depóba érve 40 másodpercre nőtt. A futás első kilométerein Szűcs és Holba mindenki mást lerázott, az élen kis különbséggel követték egymást. Kettejük párharcát és ezzel a futamot is Szűcs nyerte meg.

„Én ezeket a nagyon meleg versenyeket szeretem, valahogy ezek jobban fekszenek, mint a hűvösebbek. Úszásban csak annyi volt a cél, hogy minél hamarabb jöjjek ki, ott nem én akartam diktálni. Biciklin próbáltuk kontrollálni a magyar srácokkal a bolyt, a futásnál már az én kezemben voltak a dolgok. Nagy motivációval vágtam neki az évnek, mert tavaly volt egy elég komoly sérülésem. Az első versenyek egész jók voltak, de az érettségi miatt még nem úgy alakultak, ahogyan szeretettem volna. A végső cél a szeptemberi világbajnokság, addig még a tatai Ek és a junior Eb is a tervek között van” – nyilatkozta Szűcs András a befutót követően.

Szintén a top tízben zárt Kendeh-Kirchknopf, Izsák, Tomka Ézer és Szabó Levente. A leányoknál heten, a fiúknál hatan voltak ott az elitben.

A fiúk dobogója (Fotó: A szerző felvétele)

TRIATLON, JUNIOR EURÓPA-KUPA, TISZAÚJVÁROS

Fiúk: 1. Szűcs András 36:49 perc, 2. Holba Zsombor 36:57, 3. Antonin Mathieu (francia) 37:13, … 5. Kendeh-Kirchknopf Sebestyén Pál 37:17, 6. Izsák Csaba 37:24, …9. Tomka Ézer 37:52, 10. Szabó Levente 37:58, …12. Szabó Márton Mihály 38:04, …15. Ábrahám Szabolcs 38:24, …18. Mihály Szabolcs 38:32, …20. Marádi Gergő 38:40, …27. Bódizs Áron 40:33

Leányok: 1. Szász Csenge Orsolya 41:11 perc, 2. Kropkó Jázmin 41:22, 3. Hanna Mansson (svéd) 41:25, 4. Katona Korinna 41:25, 5. Fabók Eszter 41:49, 6. Szalai Nóra 41:59, 7. Miszlai Mira 42:05, …9. Gera Alíz Júlia 42:20, …11. Filep Zóra 42:41, …13. Bán Petra 42:50, …15. Dobrovoczky Kira 43:05, 16. Nyíri Bernadett 43:11, 17. Gál Boglárka 43:22, 18. Lédeczi Lotti 43:45, 19. Kovács Miléna 44:06,…22. Urban Emma 44:58, 23. Rácz Dorka 45:06, …25. Verebélyi Kincső 45:13, …27. Hajdu Gréta Emma 45:36, 28. Nagy Kata Bianka 45:54, Hóbor Enikő nem ért célba.