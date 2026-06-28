Nemzeti Sportrádió

Fekete–sárga csatával indul a kieséses szakasz – a mai mezek

I. SZ.I. SZ.
2026.06.28. 15:53
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Kanada feketében, Dél-Afrika sárgában játszik a világbajnokság egyenes kieséses szakaszának első mérkőzésén vasárnap magyar idő szerint 21 órakor Los Angelesben.

Kanada egyszer játszott már a fekete váltómezében, Katart 6–0-ra győzte le. Dél-Afrika mind a három csoportmeccsén sárga felsőt viselt, a vasárnapi zöld nadrágos verziót a csehek elleni döntetlen során alkalmazta (Mexikó és Dél-Korea ellen sárga volt a nadrágja).

 

 

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