Fekete–sárga csatával indul a kieséses szakasz – a mai mezek

Kanada egyszer játszott már a fekete váltómezében, Katart 6–0-ra győzte le. Dél-Afrika mind a három csoportmeccsén sárga felsőt viselt, a vasárnapi zöld nadrágos verziót a csehek elleni döntetlen során alkalmazta (Mexikó és Dél-Korea ellen sárga volt a nadrágja).