A rájátszás előtt Franciaország a vb favoritja az Optánál

Az analízis szerint a gallok végső győzelmének valószínűsége 18.66 százalék. A csoportkörös zárás után a favoritok között van még a címvédő Argentína (16.26 százalék) és az Európa-bajnok Spanyolország (13.47). A top 10-ben szerepel Anglia (9.68), Brazília (6.47), Hollandia (5.11), Portugália (4.74), Németország (4.36), Kolumbia (3.19) és Norvégia (2.95). A legjobb 32 között a franciák a svédekkel csapnak össze.

A vb kezdete előtt az Opta még Spanyolországot tartotta a fő esélyesnek, a csoportkör második fordulója után pedig Argentína lett az első számú jelölt a világbajnoki címre.