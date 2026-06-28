Vb 2026: nem engedték be Amerikába az egyik legismertebb szurkolót

Michel Kuka Mboladinga, művésznevén Lumumba Vea az egyik legismertebb futballszurkoló a világon. Az „élő szoborként” is ismert Lumumba Vea arról kapta a nevét, hogy képes mozdulatlanul, egyik karját felemelve végigállni a mérkőzéseket.

A szurkoló a Portugália elleni csoportnyitányon nem lehetett ott Houstonban, mivel kötelező karanténban volt, ahogy az országból érkező többi szurkoló. Kedden azonban már ott volt Mexikóban, ahol a Kongói DK Kolumbiával csapott össze.

Az utolsó fordulóban, az Üzbegisztán elleni történelmi győzelem alkalmával azonban megint nem lehetett ott a lelátón Atlantában. Az As szerint az amerikai hatóságok elutasították Lumumba Vea vízumkérelmét, így nem utazhatott be az Egyesült Államokba.

Hivatalosan nem tudni, miért tagadták meg a hatóságok Lumumba Vea vízumkérelmét, de a döntés összefüggésben állhat a Kongói DK-ban terjedő ebolajárvánnyal kapcsolatos egészségügyi kockázattal.

Könnyen lehet, hogy ezzel be is fejeződött a világbajnokság Lumumba Vea számára, ugyanis a Kongói DK a következő meccsét is az Egyesült Államokban, Atlantában játssza Anglia ellen a nyolcaddöntőbe jutásért.