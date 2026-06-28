Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: nem engedték be Amerikába az egyik legismertebb szurkolót

P. K.P. K.
2026.06.28. 15:04
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Lumumba Vea (pirosban, középen) a Kolumbia elleni mexikói meccsen még jelen volt, az Egyesült Államokba azonban nem utazhattott be (Fotó: AFP)
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A Kongói DK és most már az egész világbajnokság egyik legismertebb szurkolója, Lumumba Vea az afrikai válogatott egyik amerikai meccsén sem lehetett ott a helyszínen, csak a Mexikóban, Guadalajarában rendezett, Kolumbia elleni találkozón lehetett jelen az élő szobornak is nevezett drukker.

 

Michel Kuka Mboladinga, művésznevén Lumumba Vea az egyik legismertebb futballszurkoló a világon. Az „élő szoborként” is ismert Lumumba Vea arról kapta a nevét, hogy képes mozdulatlanul, egyik karját felemelve végigállni a mérkőzéseket. 

A szurkoló a Portugália elleni csoportnyitányon nem lehetett ott Houstonban, mivel kötelező karanténban volt, ahogy az országból érkező többi szurkoló. Kedden azonban már ott volt Mexikóban, ahol a Kongói DK Kolumbiával csapott össze.

Az utolsó fordulóban, az Üzbegisztán elleni történelmi győzelem alkalmával azonban megint nem lehetett ott a lelátón Atlantában. Az As szerint az amerikai hatóságok elutasították Lumumba Vea vízumkérelmét, így nem utazhatott be az Egyesült Államokba. 

Hivatalosan nem tudni, miért tagadták meg a hatóságok Lumumba Vea vízumkérelmét, de a döntés összefüggésben állhat a Kongói DK-ban terjedő ebolajárvánnyal kapcsolatos egészségügyi kockázattal.

Könnyen lehet, hogy ezzel be is fejeződött a világbajnokság Lumumba Vea számára, ugyanis a Kongói DK a következő meccsét is az Egyesült Államokban, Atlantában játssza Anglia ellen a nyolcaddöntőbe jutásért.

 

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