Gakpo gyászol, de marad a holland válogatottal

Szombaton a holland válogatott támadó, Cody Gakpo barátnője, Noa van der Bij osztotta meg a közösségi oldalán a hírt, hogy elvetélt, a terhesség 20. és 24. hete között történhetett a vetélés. A pár a második fiú gyermekét várta – május végén jelentették be a hírt.

„Megszakad a szívünk, amikor megosztjuk ezt a hírt: kisfiunk a várandósság alatt elhunyt. Köszönjük a szeretetet és a támogatást, amit kapunk. Elijah Raphael Gakpo. Örökké szeretünk. Örökké a fiunk maradsz” – írta Noa van der Bij.

A holland szövetség együttérzését fejezte ki, egyúttal közölte, Gakpo a történtek ellenére a csapattal marad.

„Ez egy nagyon szomorú magánéleti helyzet. Természetesen már tudtunk erről, és a KNVB igyekszik támogatni a családot, ahol csak lehetséges. Cody a barátnőjével konzultálva úgy döntött, hogy a csapattal marad. Tiszteletben tartjuk a magánéletüket, ezért nem kommentáljuk bővebben a helyzetet” – fogalmazott a szövetség közleménye.

Hollandia magyar idő szerint kedden, hajnali 3 órától Marokkó ellen lép pályára a nyolcaddöntőbe jutásért.