Nemzeti Sportrádió

Gakpo gyászol, de marad a holland válogatottal

P. K.P. K.
2026.06.28. 11:52
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Gakpo (11) marad a holland válogatottal (Fotó: AFP)
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Hollandia foci vb 2026 vb 2026 Cody Gakpo
A holland labdarúgó-válogatott támadója, Cody Gakpo családi gyásza ellenére marad a Marokkó elleni vb-meccsre készülő nemzeti csapattal.

 

Szombaton a holland válogatott támadó, Cody Gakpo barátnője, Noa van der Bij osztotta meg a közösségi oldalán a hírt, hogy elvetélt, a terhesség 20. és 24. hete között történhetett a vetélés. A pár a második fiú gyermekét várta – május végén jelentették be a hírt.

„Megszakad a szívünk, amikor megosztjuk ezt a hírt: kisfiunk a várandósság alatt elhunyt. Köszönjük a szeretetet és a támogatást, amit kapunk. Elijah Raphael Gakpo. Örökké szeretünk. Örökké a fiunk maradsz” – írta Noa van der Bij.

A holland szövetség együttérzését fejezte ki, egyúttal közölte, Gakpo a történtek ellenére a csapattal marad. 

„Ez egy nagyon szomorú magánéleti helyzet. Természetesen már tudtunk erről, és a KNVB igyekszik támogatni a családot, ahol csak lehetséges. Cody a barátnőjével konzultálva úgy döntött, hogy a csapattal marad. Tiszteletben tartjuk a magánéletüket, ezért nem kommentáljuk bővebben a helyzetet” – fogalmazott a szövetség közleménye.

Hollandia magyar idő szerint kedden, hajnali 3 órától Marokkó ellen lép pályára a nyolcaddöntőbe jutásért.

 

Hollandia foci vb 2026 vb 2026 Cody Gakpo
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