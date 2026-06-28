Nemzeti Sportrádió

A kanadaiak tanultak a hibáikból

2026.06.28. 14:45
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Itt már nem lehet hibázni: vasárnap magyar idő szerint 21 órakor, Los Angelesben a Dél-Afrika–Kanada mérkőzéssel elkezdődik a labdarúgó-világbajnokság kieséses szakasza!

A kanadai gárda esőben edzett pénteken, és Tani Oluwaseyi arról beszélt: úgy kell kezdeniük, mint Katar ellen, semmiképpen sem úgy, mint Svájccal szemben.

„Az első perctől kezdve élesnek kell lennünk, fejben dől el, milyen intenzitással vágunk neki az összecsapásnak – idézte a CBC a spanyol Villarreal légiósát. – Tudjuk, mi a tét, erősek vagyunk, tanultunk a hibáinkból, szeretnénk a következő körbe is eljutni.”

A teljes nyilatkozat itt olvasható:

Foci vb 2026
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Indul a kiesési szakasz a vb-n: erejükben és gyorsaságukban is bízhatnak a kanadaiak Dél-Afrika ellen

KEZDÉS: 21.00. A társházigazda nem otthon, hanem Los Angelesben vívja a 16 közé jutáért zajló küzdelmet.

 

 

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