Ha június 27. és futball-vb, akkor Ribéry, Ronaldo, Klinsmann, Guardiola, egy fantomgól és egy óriási magyar–brazil

2006-ban ezen a napon kezdtek kérdezősködni a kevésbé tájékozott futballrajongók, ki az fürge, apró termetű játékos a franciáknál. Videós világbajnoki öröknaptárunk június 27-i részében többek között felidézzük Franck Ribéry nagy vágtáját és gólját, ugyanarról a vb-ről egy pimasz Ronaldo-gólt, Jürgen Klinsmann pazar 1994-es megmozdulását, Pep Guardiola higgadt ítélet-végrehajtását, Frank Lampard híres „fantomgólját” és az emlékezetes „berni csatát”, a magyar–brazil negyeddöntőt.

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