Meglepő történet a vb-n: egy fotós a hotelszobából örökítette meg a győzelmet

Talla vízumát elutasították, ezért lemaradt arról a találkozóról, amelyet eredetileg élőben kellett volna dokumentálnia. A fotós azonban nem hagyta, hogy ez megállítsa: a csapat amerikai szállodájában maradt, bekapcsolta a televíziót, elővette fényképezőgépét, és onnan, a képernyőn keresztül örökítette meg Szenegál Irak elleni győzelmét.

A képek így nem a stadion lelátóiról vagy a pálya széléről készültek, hanem egy hotelszobából – mégis ugyanazt az érzelmi töltetet hordozzák, mint a helyszíni felvételek.

💔🇸🇳 EL FOTÓGRAFO OFICIAL DE SENEGAL NO PUDO ENTRAR A CANADÁ



📸 Le rechazaron la visa y tuvo que hacer las fotos del partido desde su hotel



😳 Mientras su selección jugaba el Mundial, él tuvo que seguirlo desde fuerapic.twitter.com/8ukkMzCvjH — Post United (@postunited) June 26, 2026

„A pályán belül vagy kívül, a szenvedélyem ugyanaz marad. Bármilyen helyszínről is van szó, mindig ugyanazzal a vággyal dolgozom: történeteket mesélni képeken keresztül” – mondta később Sidy Talla.

Egy történet, amely jól mutatja: a sport és az alkotás iránti szenvedélyt még a legszokatlanabb helyzetek sem tudják megállítani...

📸🇸🇳 Senegal's official photographer, Sidy Talla, was denied a visa and couldn't travel to Canada for his country's final World Cup group game.



So instead, he stayed in his U.S. hotel room, switched on the TV, picked up his camera, and captured Senegal's victory... by… pic.twitter.com/UARmBy8VYe — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 27, 2026

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

I-CSOPORT

SZENEGÁL–IRAK 5–0 (1–0)