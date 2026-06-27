Meglepő történet a vb-n: egy fotós a hotelszobából örökítette meg a győzelmet
Talla vízumát elutasították, ezért lemaradt arról a találkozóról, amelyet eredetileg élőben kellett volna dokumentálnia. A fotós azonban nem hagyta, hogy ez megállítsa: a csapat amerikai szállodájában maradt, bekapcsolta a televíziót, elővette fényképezőgépét, és onnan, a képernyőn keresztül örökítette meg Szenegál Irak elleni győzelmét.
A képek így nem a stadion lelátóiról vagy a pálya széléről készültek, hanem egy hotelszobából – mégis ugyanazt az érzelmi töltetet hordozzák, mint a helyszíni felvételek.
„A pályán belül vagy kívül, a szenvedélyem ugyanaz marad. Bármilyen helyszínről is van szó, mindig ugyanazzal a vággyal dolgozom: történeteket mesélni képeken keresztül” – mondta később Sidy Talla.
Egy történet, amely jól mutatja: a sport és az alkotás iránti szenvedélyt még a legszokatlanabb helyzetek sem tudják megállítani...
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
I-CSOPORT
SZENEGÁL–IRAK 5–0 (1–0)