Nemzeti Sportrádió

Meglepő történet a vb-n: egy fotós a hotelszobából örökítette meg a győzelmet

R. D. P.R. D. P.
2026.06.27. 13:09
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Így dolgozott Sidy Talla (Fotó: Football Tweet/X)
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foci vb 2026 szenegáli labdarúgó-válogatott fotós
Megható és egyben különleges történet látott napvilágot a labdarúgó-világbajnokság szenegáli szereplésével kapcsolatban: az ország hivatalos fotósa, Sidy Talla nem tudott Kanadába utazni, így a helyszínen nem készíthetett képeket a válogatott harmadik csoportmérkőzéséről, de így is talált megoldást...

Talla vízumát elutasították, ezért lemaradt arról a találkozóról, amelyet eredetileg élőben kellett volna dokumentálnia. A fotós azonban nem hagyta, hogy ez megállítsa: a csapat amerikai szállodájában maradt, bekapcsolta a televíziót, elővette fényképezőgépét, és onnan, a képernyőn keresztül örökítette meg Szenegál Irak elleni győzelmét.

A képek így nem a stadion lelátóiról vagy a pálya széléről készültek, hanem egy hotelszobából – mégis ugyanazt az érzelmi töltetet hordozzák, mint a helyszíni felvételek.

„A pályán belül vagy kívül, a szenvedélyem ugyanaz marad. Bármilyen helyszínről is van szó, mindig ugyanazzal a vággyal dolgozom: történeteket mesélni képeken keresztül” mondta később Sidy Talla.

Egy történet, amely jól mutatja: a sport és az alkotás iránti szenvedélyt még a legszokatlanabb helyzetek sem tudják megállítani...

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
I-CSOPORT
SZENEGÁL–IRAK 5–0 (1–0)

 

foci vb 2026 szenegáli labdarúgó-válogatott fotós
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