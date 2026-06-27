A belga kapitány nem biztos benne, hogy jó-e, hogy megnyerték a csoportot

A csoportot megnyerő Belgium szövetségi kapitánya Rudy García, az Új-Zéland elleni 5–1-es győzelem után elsőkörben elmondta a véleményét arról, nem tetszik neki, ahogy a sajtó a fontos játékosaival bánik.

„Nem tudom elfogadni, hogy a négy kulcsjátékosomat „öreguraknak” nevezik. Ez nem szép. Ez az ország olyan szerencsés, hogy ilyen kaliberű labdarúgói vannak, akkor őket inkább bátorítani kéne. Mindenesetre, ma válaszoltak a bennük kétkedőknek, Leandro Trossard két góllal, Kevin De Bruyne góllal és gólpasszal, Lukaku góllal. Tessék, itt van, ezt tudják Belgium veteránjai. Ezt mindenképpen szerettem volna hangsúlyosan elmondani” – kezdte a sajtótájékoztatót Garcia, majd rátért magára a 5–1-re megnyert mérkőzésre.

„Az első két meccsünkön nem nyertünk, úgyhogy most az önbizalomnak is jót tett a négygólos győzelem. Kellett a siker, és ezzel most túl vagyunk a csoportkörön, de azt nem tudom, jó-e, hogy megnyertük a négyesünket. Abból a szempontból mondjuk biztos, hogy maradunk Seattle-ben...”

A csoport második helyén záró Egyiptom kapitánya bízik benne, hogy csapata a teljes arab világ számára örömöt okozott a továbbjutással.

„Majdnem a csoportunk élén végeztünk gólkülönbséggel. Ami a mérkőzést illeti, jól menedzseltük a történéseket és végeredményben egy fantasztikus eredményt értünk el a továbbjutással, és ezzel a teljes arab világ számára örömöt okoztunk. Az ausztrálok ellen mindent megteszünk majd a győzelemért, annak ellenére, hogy vannak sérültjeink és Muhannad Lasin eltiltása miatt nem játszhat. De erre mondom azt, hogy pontosan azért van a 26-os keret, hogy még akkor is maximálisan készen állhassunk, ha mondjuk hat eltiltott, vagy sérült játékosunk van” – mondta Hosszam Hasszan, majd ki is tért az irániak ellen apróbb sérülést szenvedő Mohamed Szalah állapotára.

„Mohamed Szalah maga kérte, hogy cseréljük le, mert volt egy enyhe diszkomfort érzése a combizmában. Reméljük, hogy nem lesz semmi komoly problémája, mindenesetre az orvosok alaposan megvizsgálják” – árulta el az egyiptomiak szövetségi kapitánya.

Kollégája, az iráni kispadon ülő Amir Galenui sem panaszkodott a győzelem elmaradása miatt, sőt, többször is nyomatékosította a sajtótájékoztatón, hogy nagyon büszke a játékosaira.

„Nagyon büszke vagyok az országomra, a nemzetemre és erre a csapatra. Nagyszerűen játszottunk és remélem, mindenki legalább annyira élvezte a mérkőzést, mint én. Sok helyzetünk volt és meg is nyerhettük volna a meccset. Az ellenfélnek egy lehetősége volt, abból gólt is kaptunk, mi pedig vagy tíz helyzetből nem tudtunk betalálni. Azt mondták, akik látták már a felvételt, hogy a végén a lesgól körülbelül ötcentis les volt. A futball nem szolgáltatott számunkra ma igazságot, annak ellenére sem, hogy mennyi problémával küzdöttünk meg sikeresen. Egyiptomnak nagyszerű csapata van, sok sikert kívánok neki a folytatásban. Kíváncsian várom, hogy mi történik holnap. Köszönjük a biztatást az iráni szurkolóknak a stadionon belül és azon kívül is” – mondta a meccs lefújása után az irániak szövetségi kapitánya, Amir Galenui.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

G-CSOPORT

Egyiptom–Irán 1–1 (1–1)

Belgium–Új-Zéland 5–1 (1–0)