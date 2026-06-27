Nemzeti Sportrádió

A Mercedes maradt az élen az utolsó edzésen is, de ezúttal Russell volt a leggyorsabb

H. L.H. L.
2026.06.27. 12:15
Fotó: AFP
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szabadedzés F1 Formula–1 Osztrák Nagydíj
Andrea Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Formula–1-es Osztrák Nagydíj pénteki edzésnapján, míg George Russell délután a hatodik helyre szorult vissza. A Mercedes legközelebbi üldözője mindkétszer Oscar Piastri volt, és Lando Norris is jó tempót mutatott, amikor ment az autója. A Ferrari és a Red Bull eközben a vártnál halványabban kezdett. Arról, hogy miként alakul az utolsó edzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

 

39. OSZTRÁK NAGYDÍJ
JÚNIUS 26, PÉNTEK
1. szabadedzés1. Antonelli 1:07.796
2. szabadedzés1. Antonelli 1:07.014
JÚNIUS 27., SZOMBAT
3. szabadedzés12.30–13.30
Időmérő16.00–17.00
JÚNIUS 28., VASÁRNAP
A verseny (71 kör, 307.018 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Brit Nagydíj, Silverstonejúlius 5., 16.00
Belga Nagydíj, Spa-Francorchampsjúlius 19., 15.00
Magyar Nagydíj, Mogyoródjúlius 26., 15.00

 

 

szabadedzés F1 Formula–1 Osztrák Nagydíj
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