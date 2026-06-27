Hat meccs, egy tripla, két dupla – a 16. vb-játéknap 19 gólja egy helyen

Újabb három csoportban értek véget a küzdelmek a labdarúgó-világbajnokságon: a pályára lépő csapatok közül biztossá vált Belgium, Egyiptom, Spanyolország, Szenegál és a Zöld-foki-szigetek továbbjutása (Franciaország és Norvégia már korábban bejelentkezett a legjobb 32 közé). Szenegál és Belgium öt-öt, Franciaország négy gólt szerzett a magyar idő szerint péntek esti, szombat hajnali programban. Az M4 Sport YouTube-csatornáján megtekinthető a hat mérkőzés összefoglalója, benne Ousmane Dembélé triplája, Pape Gueye és Lenadro Trossard duplája – íme!