Nemzeti Sportrádió

Hat meccs, egy tripla, két dupla – a 16. vb-játéknap 19 gólja egy helyen

K. Zs.K. Zs.
2026.06.27. 08:44
Ousmane Dembélé (7) három góljával főszerepet játszott a francia győzelemben, és betalált Désiré Doué (20) is (Fotó: Getty Images)
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Újabb három csoportban értek véget a küzdelmek a labdarúgó-világbajnokságon: a pályára lépő csapatok közül biztossá vált Belgium, Egyiptom, Spanyolország, Szenegál és a Zöld-foki-szigetek továbbjutása (Franciaország és Norvégia már korábban bejelentkezett a legjobb 32 közé). Szenegál és Belgium öt-öt, Franciaország négy gólt szerzett a magyar idő szerint péntek esti, szombat hajnali programban. Az M4 Sport YouTube-csatornáján megtekinthető a hat mérkőzés összefoglalója, benne Ousmane Dembélé triplája, Pape Gueye és Lenadro Trossard duplája – íme!

FRANCIAORSZÁG–NORVÉGIA 4–1

Videós összefoglaló itt!

SZENEGÁL–IRAK 5–0

Videós összefoglaló itt!

SPANYOLORSZÁG–URUGUAY 1–0

Videós összefoglaló itt!

ZÖLD-FOKI-SZIGETEK–SZAÚD-ARÁBIA 0–0

Videós összefoglaló itt!

BELGIUM–ÚJ-ZÉLAND 5–1

Videós összefoglaló itt!

EGYIPTOM–IRÁN 1–1

Videós összefoglaló itt!

 

 

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