Hat meccs, egy tripla, két dupla – a 16. vb-játéknap 19 gólja egy helyen
Újabb három csoportban értek véget a küzdelmek a labdarúgó-világbajnokságon: a pályára lépő csapatok közül biztossá vált Belgium, Egyiptom, Spanyolország, Szenegál és a Zöld-foki-szigetek továbbjutása (Franciaország és Norvégia már korábban bejelentkezett a legjobb 32 közé). Szenegál és Belgium öt-öt, Franciaország négy gólt szerzett a magyar idő szerint péntek esti, szombat hajnali programban. Az M4 Sport YouTube-csatornáján megtekinthető a hat mérkőzés összefoglalója, benne Ousmane Dembélé triplája, Pape Gueye és Lenadro Trossard duplája – íme!
FRANCIAORSZÁG–NORVÉGIA 4–1
SZENEGÁL–IRAK 5–0
SPANYOLORSZÁG–URUGUAY 1–0
ZÖLD-FOKI-SZIGETEK–SZAÚD-ARÁBIA 0–0
BELGIUM–ÚJ-ZÉLAND 5–1
EGYIPTOM–IRÁN 1–1
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