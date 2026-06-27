ILCA-vb: az írországi helyszínen készült Érdi Mária

Az MVM SE sportolójának sajtószolgálata szerint Érdi egy hétig edzőtáborozott az írországi Dún Laoghaire városában, amely szeptember 7. és 12. között ad otthont az ILCA 6 hajóosztály világbajnokságának.

A vitorlázó elmondta, hogy az Eb-sikerét már a célba érkezés pillanatában a helyére tudta tenni, ezt követően pedig egy rövid pihenő után teljes figyelmét a következő világversenyre fordította.

„Amikor célba értem és megnyertem az Európa-bajnokságot, teljesen át tudtam élni a pillanatot. Ezután volt egy háromhetes szünetünk, majd a világbajnokság helyszínén folytattam a munkát” – nyilatkozta.

Hozzátette, a vb-n is reális esélye van a jó szereplésre, de ebben a sportágban semmi sincs garantálva. A verseny hetében kell a legjobb döntéseket meghozni, hat napon keresztül jól felépíteni és végrehajtani a stratégiát.

Mint mondta, világbajnokként és kétszeres Európa-bajnokként nagyobb figyelem irányult rá Dún Laoghaire-ben, ugyanakkor korábban már tapasztalta ezt a helyzetet, így elsősorban a saját feladatára koncentrált.

„Örültem annak, hogy sikerült visszatérnem a világ élmezőnyébe, de tudom, hogy minden világverseny új kihívás” – vélekedett.

Érdi az írországi edzőtábor után Los Angelesbe utazott, és a 2028-as olimpia helyszínén folytatja a felkészülést.