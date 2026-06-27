F1, Osztrák Nagydíj, időmérő

A Mercedes remek formában van a Formula–1-es Osztrák Nagydíjon: a pénteki szabadedzéseken Andrea Kimi Antonelli, míg az egyetlen szombatin George Russell zárt az élen. A nyitó napon Oscar Piastri és a McLaren, míg a kvalifikáció előtt Lewis Hamilton és a Ferrari került a legközelebb az „ezüstnyilakhoz". Arról, hogy miként alakul az év nyolcadik időmérője, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

39. OSZTRÁK NAGYDÍJ JÚNIUS 26, PÉNTEK 1. szabadedzés 1. Antonelli 1:07.796 2. szabadedzés 1. Antonelli 1:07.014 JÚNIUS 27., SZOMBAT 3. szabadedzés 1. Russell 1:07.096 Időmérő 16.00–17.00 JÚNIUS 28., VASÁRNAP A verseny (71 kör, 307.018 km) rajtja 15.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Brit Nagydíj, Silverstone július 5., 16.00 Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps július 19., 15.00 Magyar Nagydíj, Mogyoród július 26., 15.00