F1, Osztrák Nagydíj, időmérő
A Mercedes remek formában van a Formula–1-es Osztrák Nagydíjon: a pénteki szabadedzéseken Andrea Kimi Antonelli, míg az egyetlen szombatin George Russell zárt az élen. A nyitó napon Oscar Piastri és a McLaren, míg a kvalifikáció előtt Lewis Hamilton és a Ferrari került a legközelebb az „ezüstnyilakhoz". Arról, hogy miként alakul az év nyolcadik időmérője, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
|39. OSZTRÁK NAGYDÍJ
|JÚNIUS 26, PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Antonelli 1:07.796
|2. szabadedzés
|1. Antonelli 1:07.014
|JÚNIUS 27., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Russell 1:07.096
|Időmérő
|16.00–17.00
|JÚNIUS 28., VASÁRNAP
|A verseny (71 kör, 307.018 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Brit Nagydíj, Silverstone
|július 5., 16.00
|Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
|július 19., 15.00
|Magyar Nagydíj, Mogyoród
|július 26., 15.00
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