Nemzeti Sportrádió

F1, Osztrák Nagydíj, időmérő

H. L.H. L.
2026.06.27. 15:36
Fotó: AFP
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szabadedzés F1 Formula–1 Osztrák Nagydíj
A Mercedes remek formában van a Formula–1-es Osztrák Nagydíjon: a pénteki szabadedzéseken Andrea Kimi Antonelli, míg az egyetlen szombatin George Russell zárt az élen. A nyitó napon Oscar Piastri és a McLaren, míg a kvalifikáció előtt Lewis Hamilton és a Ferrari került a legközelebb az „ezüstnyilakhoz". Arról, hogy miként alakul az év nyolcadik időmérője, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

 

 

39. OSZTRÁK NAGYDÍJ
JÚNIUS 26, PÉNTEK
1. szabadedzés1. Antonelli 1:07.796
2. szabadedzés1. Antonelli 1:07.014
JÚNIUS 27., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Russell 1:07.096
Időmérő16.00–17.00
JÚNIUS 28., VASÁRNAP
A verseny (71 kör, 307.018 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Brit Nagydíj, Silverstonejúlius 5., 16.00
Belga Nagydíj, Spa-Francorchampsjúlius 19., 15.00
Magyar Nagydíj, Mogyoródjúlius 26., 15.00

 

 

szabadedzés F1 Formula–1 Osztrák Nagydíj
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