Nemzeti Sportrádió

Tokmac Nguen, az FTC korábbi támadója a japán másodosztályba szerződött

K. Zs.K. Zs.
2026.06.27. 14:00
Tokmac Nguen a Djurgarden mezében (Fotó: Getty Images)
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Tochigi City japán foci Tokmac Nguen
A Ferencváros korábbi norvég támadója, a 32 éves Tokmac Nguen a japán másodosztályban újonc Tochigi City FC labdarúgója lett.

Tokmac Nguen öt idény után 2024 tavaszán távozott a Ferencvárostól, előbb a svéd Djurgarden, idén januártól az Al-Ohdud futballistája volt, utóbbi klubban – amely az idény végén kiesett a szaúdi élvonalból – 13 meccsen játszott, egy gólt szerzett. 

Az 1947-ben alapított, mostanáig alsóbb ligákban játszó Tochigi City FC a 2026–2027-es idényben szerepel majd először a másodosztályban (J2 League). 


 

 

Tochigi City japán foci Tokmac Nguen
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