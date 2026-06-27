Tokmac Nguen, az FTC korábbi támadója a japán másodosztályba szerződött
A Ferencváros korábbi norvég támadója, a 32 éves Tokmac Nguen a japán másodosztályban újonc Tochigi City FC labdarúgója lett.
Tokmac Nguen öt idény után 2024 tavaszán távozott a Ferencvárostól, előbb a svéd Djurgarden, idén januártól az Al-Ohdud futballistája volt, utóbbi klubban – amely az idény végén kiesett a szaúdi élvonalból – 13 meccsen játszott, egy gólt szerzett.
Az 1947-ben alapított, mostanáig alsóbb ligákban játszó Tochigi City FC a 2026–2027-es idényben szerepel majd először a másodosztályban (J2 League).
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik