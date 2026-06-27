Strandkézilabda-vb: a magyar válogatott kikapott a horvátoktól a negyeddöntőben

Hajdu Tamás szövetségi edző csapata a csoportkörből, majd a középdöntőből is az első helyen jutott tovább, és öt győzelem, illetve egy vereség volt a mérlege a szombat délutáni találkozó előtt. A hazaiak a csoportkörben mindhárom meccsüket megnyerték, a középdöntőt viszont meglepetésre három vereséggel zárták.

A két együttes a tavalyi Európa-bajnokság bronzmérkőzésén és a legutóbbi világbajnokság negyeddöntőjében is találkozott egymással – mindkétszer 2–1-es horvát siker született –, de egyébként is nagyon jól ismerik egymást, hiszen több felkészülési meccset is játszottak az elmúlt években.

A találkozót a helyszínen tekintette meg Hasszan Musztafa, a Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) 81 éves egyiptomi elnöke is.

Az ötödik percben alakult ki először kétpontosnál nagyobb különbség, akkor a jobban védekező hazaiak 12–8-ra vezettek. Balogh Ádám és Nahaj László is védésekkel segítette csapatát, de Karlo Grkovic semlegesítése nem sikerült védekezésben. Nahaj újabb bravúrjai után a nyolcadik percben összejött a fordítás (18–16), de az utolsó percben döntetlen állásnál Hajdu Balázs a kapufa mellé lőtt. A horvátok betaláltak, Vizes Patrik is eredményes volt, majd egy másodperccel a vége előtt Ivan Juric megszerezte az első játszma megnyerését jelentő gólt a címvédőnek.

A második felvonásban már a második percben néggyel vezettek a továbbra is jól védekező horvátok, akiknél Luka Bakovic remekelt a kapuban. A negyedik percben Josip Leko piros lap miatt kivált a játékból, Hajdu Tamásnak csakhamar mégis 14–8-as hátrányban kellett időt kérnie. Bakovic újabb védését követően már extázisban kézilabdázott a címvédő, a kapus a ziccerek után egy büntetőt is hárított.

A hajrában sorozatban három gólt lőtt a magyar válogatott, ezzel váratlanul egyenlített. A hazaiak időkérése után már csak 16 másodperc volt hátra, Grkovic ismét betalált, Gyene Norbert viszont nem járt sikerrel, így a horvátok jutottak a legjobb négy közé.

„A labdaeladások nagyjából belefértek, mert nem sokat hibáztunk, emlékeim szerint csak egy vagy két labdát adtunk el. Inkább a védésben voltak hiányosságaink” – értékelt a helyszínen az MTI-nek Hajdu Tamás.

Hozzátette, az első játszmában és a meccs hajrájában is voltak hárítások, de az utolsó támadási lehetőség mindkét játékrészben a horvátokhoz került, ezt mindkétszer ki tudták használni és egy-egy ponttal nyertek.

„Ilyen szoros mérkőzésen nagyon sok függ attól, hogy hátul mennyire vagyunk stabilak, és ebben jobbak voltak a horvátok” – jegyezte meg.

A kapitány a múlt héten úgy fogalmazott, az első céljuk a legjobb nyolc közé jutás, „és ha érem lógna a nyakunkban, az szerintem óriási dolog lenne”. Csapata a csoportkörben Tunéziát és Puerto Ricót 2–0-ra, Dániát 2–1-re legyőzte, a középdöntőben Portugáliától 2–1-re kikapott, viszont Irán és Spanyolország ellen 2–0-ra nyert, és alapvető célkitűzését a negyeddöntőbe jutással elérte.

„Evés közben jön meg az étvágy, szerettünk volna a négy közé kerülni. Most megpróbáljuk az ötödik helyet megszerezni, és akkor ha nem is maximálisan, de elégedettek lehetünk, csak a vesztes mérkőzés után még fájó erről beszélni” – ismerte el Hajdu.

A horvátok nyerőembere Karlo Grkovic volt, aki 27 ponttal járult hozzá a sikerhez. A szakvezető elárulta: az volt a taktikájuk, hogy inkább a hazaiak fiatal játékosának vállára teszik a terhet, vagyis inkább őt hagyják lőni, hátha belehibázik és megremeg, „de ahhoz kellettek volna hátul a védések.”

A videós felkészülés során látták, hogy a legtöbb csapat szintén Grkovic őrzését adta fel, mert a csapattársai tapasztalt és eredményes kézilabdázók.

„A többi csapatnak mindig sikerült, sajnos nekünk most pont nem” – fűzte hozzá csalódottan Hajdu.

A 2023-ban Európa-bajnok magyar válogatott nyolcadik alkalommal vesz részt világbajnokságon, eddigi legjobb eredménye a 2010-es ezüstérem, a legrosszabb pedig két hetedik helyezés. Gyene Norberték szombaton (ma) 21 órától a spanyolokkal játszanak az 5–8. helyért, végső pozíciójuk pedig az utolsó, vasárnapi meccsükön dől majd el.

FÉRFI STRANDKÉZILABDA-VB, ZÁGRÁB

NEGYEDDÖNTŐ

Horvátország–Magyarország 2–0 (25–24, 22–20)

A magyar pontszerzők: Gyene 20, Vizes 12, Kun 6, John 4, Hajdu 2

KÉSŐBB

AZ 5–8. HELYÉRT

21.00: Magyarország–Spanyolország