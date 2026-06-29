Guimaraes a brazilok új gólpasszkirálya, a fordítás jó előjel Ancelotti csapatának

A brazil válogatott 2002 óta először tudott világbajnoki meccset nyerni az egyenes kieséses szakaszban, amikor hátrányba került: 2002-ben Anglia vezetett a dél-amerikaiak ellen, ám a végén vereséget szenvedett, Brazília pedig, mint köztudott, később megnyerte a tornát. Japán ellenben zsinórban harmadszor esett ki az egyenes kieséses szakasz első fordulójában úgy, hogy vezetett: 2018-ban Belgium, 2022-ben Horvátország, most pedig Brazília ellen búcsúztak a távol-keletiek.

Brazil come from behind to win a knockout stage match at the World Cup for the first time since 2002 against England. https://t.co/WDshYUHBna — Squawka (@Squawka) June 29, 2026

A mérkőzés első félidejében összesen három lövés találta el a kaput, érdekesség, hogy mindhárom próbálkozás a tizenhatoson kívülről történt.

All three shots on target in the first half have come from outside the box. ☄️ https://t.co/lIsWByeKif pic.twitter.com/rOMA9eEvUh — Squawka (@Squawka) June 29, 2026

Japán nyolcadik gólját szerezte meg a világbajnokságon, ami az összes ázsiai csapat közül holtversenyben a legtöbb. A 2002-es világbajnokságon a rendező Dél-Korea ugyancsak nyolcszor talált be az ellenfelek kapujába.

Japan have scored eight goals at the 2026 World Cup, the joint-most by an Asian nation in a single edition of the tournament.



They equal South Korea's record from 2002. 👏 https://t.co/lIsWByeKif — Squawka (@Squawka) June 29, 2026

Casemiro lett a brazil válogatott történetének második legidősebb gólszerzője a világbajnokságokon. A Manchester United játékosa 34 évesen és 126 naposon talált be Japán ellen, előtte csak Bebeto áll, aki 34 évesen és 137 naposan volt eredményes.

Casemiro is the second-oldest goalscorer for Brazil in World Cup history. pic.twitter.com/3bvQESDPcF — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 29, 2026

És még mindig Casemiro: a brazilok csapatkapitánya az ötödik sárga lapját kapta a világbajnokságokon. Nála többször csak Javier Mascheranót és Cafut figyelmeztették, mindketten hétszer sárgultak be, igaz, jóval több mérkőzésen.

Casemiro has been shown his fifth yellow card at a World Cup.



Only Javier Mascherano and Cafu have been booked more often at the World Cup. pic.twitter.com/EoLBBozWmY — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 29, 2026

Gabriel Martinelli gólja (95:00) a brazil válogatott történetének legkésőbb született győztes gólja az egyenes kieséses szakaszban a világbajnokságokon 1966 óta.

95:00 - Gabriel Martinelli’s winner for Brazil (95:00) is the latest winning goal in normal time of the knockout stages of the FIFA World Cup on record (since 1966).



Timely. pic.twitter.com/IbyBUnPDvS — OptaJoe (@OptaJoe) June 29, 2026

Gabriel Martinelli egyébként első világbajnoki gólját szerezte, míg Gabriel Magalhaes első gólpasszát osztotta ki.

Gabriel Martinelli scores his first World Cup goal.



It's a 96th minute winner to send Brazil to the Round of 16. pic.twitter.com/ZhtnBUzDbj — StatMuse FC (@statmusefc) June 29, 2026

Bruno Guimaraes már most négy gólpassznál jár, ami a legtöbb az összes játékos közül a világbajnokság mezőnyében. Marokkó és Japán ellen egyszer-egyszer, Skócia ellen pedig kétszer szolgálta ki gólt érően csapattársait. A Newcastle játékosa továbbá 69-szer ért labdához a japánok ellen.

Bruno Guimarães has now registered 4 assists, more than any other player at the 2026 World Cup.



🅰️ vs. Morocco

🅰️🅰️ vs. Scotland

🅰️ vs. Japan



And none more decisive than the one that unlocked Gabriel Martinelli’s stoppage-time winner. 🇧🇷💥 pic.twitter.com/cV8aemTZDo — WhoScored (@WhoScored) June 29, 2026

A brazil válogatott legutóbbi 10 egyenes kieséses világbajnoki mérkőzésén csupán egyet tudott lehozni kapott gól nélkül, 2018-ban Mexikó ellen.

Brazil have kept only one clean sheet in their last 10 WC knockout matches.



It was against Mexico in 2018. pic.twitter.com/XZPFRVEdiU — StatMuse FC (@statmusefc) June 29, 2026

ÉLŐ SZÖVEGES KÖZVETÍTÉS ITT!

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

BRAZÍLIA–JAPÁN 2–1 (0–1)

Houston, Houston Stadion, 68 777 néző. Vezette: Mariani (olasz)

BRAZÍLIA: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – B. Guimaraes (Danilo Santos, 90+7.), Casemiro (Fabinho, 90+2.), Paquetá (Endrick, a szünetben) – Rayan, M. Cunha (G. Martinelli, 66.), Vinícius Júnior. Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti

JAPÁN: Szuzuki Z. – Tanigucsi, Tomijaszu, Ito H. – Doan (Szugavara, 66.), Kamada (Tanaka, 78.), Szano K., Ito Dzs. (Macsino, 78.), Nakamura (Szuzuki Dzs., 66.) – Ueda, Maeda (Ogava, 90+7.). Szövetségi kapitány: Morijaszu Hadzsime

Gólszerző: Casemiro (56.), G. Martinelli (90+6.), ill. Szano K. (29.)