Guimaraes a brazilok új gólpasszkirálya, a fordítás jó előjel Ancelotti csapatának
A brazil válogatott 2002 óta először tudott világbajnoki meccset nyerni az egyenes kieséses szakaszban, amikor hátrányba került: 2002-ben Anglia vezetett a dél-amerikaiak ellen, ám a végén vereséget szenvedett, Brazília pedig, mint köztudott, később megnyerte a tornát. Japán ellenben zsinórban harmadszor esett ki az egyenes kieséses szakasz első fordulójában úgy, hogy vezetett: 2018-ban Belgium, 2022-ben Horvátország, most pedig Brazília ellen búcsúztak a távol-keletiek.
A mérkőzés első félidejében összesen három lövés találta el a kaput, érdekesség, hogy mindhárom próbálkozás a tizenhatoson kívülről történt.
Japán nyolcadik gólját szerezte meg a világbajnokságon, ami az összes ázsiai csapat közül holtversenyben a legtöbb. A 2002-es világbajnokságon a rendező Dél-Korea ugyancsak nyolcszor talált be az ellenfelek kapujába.
Casemiro lett a brazil válogatott történetének második legidősebb gólszerzője a világbajnokságokon. A Manchester United játékosa 34 évesen és 126 naposon talált be Japán ellen, előtte csak Bebeto áll, aki 34 évesen és 137 naposan volt eredményes.
És még mindig Casemiro: a brazilok csapatkapitánya az ötödik sárga lapját kapta a világbajnokságokon. Nála többször csak Javier Mascheranót és Cafut figyelmeztették, mindketten hétszer sárgultak be, igaz, jóval több mérkőzésen.
Gabriel Martinelli gólja (95:00) a brazil válogatott történetének legkésőbb született győztes gólja az egyenes kieséses szakaszban a világbajnokságokon 1966 óta.
Gabriel Martinelli egyébként első világbajnoki gólját szerezte, míg Gabriel Magalhaes első gólpasszát osztotta ki.
Bruno Guimaraes már most négy gólpassznál jár, ami a legtöbb az összes játékos közül a világbajnokság mezőnyében. Marokkó és Japán ellen egyszer-egyszer, Skócia ellen pedig kétszer szolgálta ki gólt érően csapattársait. A Newcastle játékosa továbbá 69-szer ért labdához a japánok ellen.
A brazil válogatott legutóbbi 10 egyenes kieséses világbajnoki mérkőzésén csupán egyet tudott lehozni kapott gól nélkül, 2018-ban Mexikó ellen.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
BRAZÍLIA–JAPÁN 2–1 (0–1)
Houston, Houston Stadion, 68 777 néző. Vezette: Mariani (olasz)
BRAZÍLIA: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – B. Guimaraes (Danilo Santos, 90+7.), Casemiro (Fabinho, 90+2.), Paquetá (Endrick, a szünetben) – Rayan, M. Cunha (G. Martinelli, 66.), Vinícius Júnior. Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti
JAPÁN: Szuzuki Z. – Tanigucsi, Tomijaszu, Ito H. – Doan (Szugavara, 66.), Kamada (Tanaka, 78.), Szano K., Ito Dzs. (Macsino, 78.), Nakamura (Szuzuki Dzs., 66.) – Ueda, Maeda (Ogava, 90+7.). Szövetségi kapitány: Morijaszu Hadzsime
Gólszerző: Casemiro (56.), G. Martinelli (90+6.), ill. Szano K. (29.)