Hazaigazolt a szegediektől távozó Jim Gottfridsson

A Nemzeti Sport is beszámolt róla, hogy Gottfridsson és a szegedi kézilabdacsapat szakítása kissé viharosra sikeredett. A vitás helyzet a múlt héten oldódott meg, amikor a két fél bejelentette, hogy sikerült megállapodniuk. Most pedig meg is van Gottfriddson új klubja.

„Az álmok megvalósulnak” – írta az Ystads, amely hivatalosan is bemutatta a játékost.

„Sok remek ajánlatom volt topcsapatoktól Svédországból, Dániából és Németországból – mondta Gottfridsson a klubnak. – Ezért büszke és hálás vagyok, de amikor lehetőségem nyílt hazajönni az Ytadshoz, éreztem, hogy ez a helyes döntés Ennél a klubnál kezdődött minden, és itt szeretném a megírni a pályafutásom következő fejezetét.”

„Nem levezetni jövök haza, hanem nagy reményekkel. Meccseket akarok nyerni, a tapasztalatommal segíteni szeretném elérni, hogy az Ystads visszajusson oda, ahová tartozik. Ezzel párhuzamosan szeretnék visszaadni valamit a svéd kézilabdának a szövetségnek, a városnak, a gyerekeknek, a fiataloknak, akik arról álmodnak, hogy egy nap bejárhatják azt az utat, amit én.”