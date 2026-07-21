Nemzeti Sportrádió

Hazaigazolt a szegediektől távozó Jim Gottfridsson

R. P.R. P.
2026.07.21. 10:44
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Fotó: aftonbladet.se/Pontus Orre)
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OTP Bank-Pick Szeged Jim Gottfridsson Ystads
Az Ystadsnál folytatja pályafutását a szegedi kézilabdacsapattól távozó irányító, Jim Gottfrisson – számolt be a hírről az Aftonbladet. A 33 éves játékos így hazatér a szülővárosába.

A Nemzeti Sport is beszámolt róla, hogy Gottfridsson és a szegedi kézilabdacsapat szakítása kissé viharosra sikeredett. A vitás helyzet a múlt héten oldódott meg, amikor a két fél bejelentette, hogy sikerült megállapodniuk. Most pedig meg is van Gottfriddson új klubja.

„Az álmok megvalósulnak” – írta az Ystads, amely hivatalosan is bemutatta a játékost.

„Sok remek ajánlatom volt topcsapatoktól Svédországból, Dániából és Németországból – mondta Gottfridsson a klubnak. – Ezért büszke és hálás vagyok, de amikor lehetőségem nyílt hazajönni az Ytadshoz, éreztem, hogy ez a helyes döntés Ennél a klubnál kezdődött minden, és itt szeretném a megírni a pályafutásom következő fejezetét.”

„Nem levezetni jövök haza, hanem nagy reményekkel. Meccseket akarok nyerni, a tapasztalatommal segíteni szeretném elérni, hogy az Ystads visszajusson oda, ahová tartozik. Ezzel párhuzamosan szeretnék visszaadni valamit a svéd kézilabdának a szövetségnek, a városnak, a gyerekeknek, a fiataloknak, akik arról álmodnak, hogy egy nap bejárhatják azt az utat, amit én.”

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A svéd kézilabdázó először szólalt meg azóta, hogy a Szeged szerződést bontott vele, s hogy erre ő a közösségi médiában reagált.

 

OTP Bank-Pick Szeged Jim Gottfridsson Ystads
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