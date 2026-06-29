Nemzeti Sportrádió

Ezért tarthatnak Japánban a 11-es rúgásoktól – videó

2026.06.29. 12:23
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A japánok szövetségi kapitánya, Morijaszu Hadzsime a brazilok elleni hétfői találkozó előtt arról is beszélt, hogyan jelölik ki a tizenegyesrúgókat, ha arra kerülne a sor a meccs végén. Mint ismeretes, 2022-ben, a Horvátország elleni nyolcaddöntőben tizenegyesekkel veszített Japán, és már akkor is Morijaszu irányította a csapatot.

„Ezúttal, ha eljön a tizenegyespárbaj ideje, én szeretném eldönteni a rúgók sorrendjét, ahelyett, hogy a játékosok önként jelentkeznének, mint legutóbb” – mondta a brazilok elleni meccs előtt Morijaszu.

A japánok Katarban három tizenegyest is kihagytak a horvátok ellen, és 3–1-re elveszítették a párbajt, így nem jutottak be a nyolc közé, ahol éppen Brazília várt volna rájuk.

A JAPÁNOK NÉGY ÉVVEL EZELŐTT TIZENEGYESEKKEL ESTEK KI A HORVÁTOK ELLENI NYOLCADDÖNTŐBEN

 

 

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