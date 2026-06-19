Nemzeti Sportrádió

Ez eldőlt? Kanada már hárommal megy a szünetben

CS. M.CS. M.
2026.06.19. 01:05
Jonathan David lőtte a második kanadai gólt (Fotó: AFP)
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Foci vb 2026
49 perce

Két piros lap, hat gól, Jonathan David-mesterhármas és egy horrorisztikus sérülés – Kanada kiütötte Katart

A 2022-es házigazda kilenc emberrel zárta a találkozót, Ismaël Konét hordágyon kellett levinni a pályáról.

 

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