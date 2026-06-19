Nemzeti Sportrádió

Ez ám a látvány: 400 ezer ember gyűlt össze Mexikóvárosban – videó

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.06.19. 10:15
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Mexikóváros mexikói labdarúgó-válogatott foci vb 2026 Mexikó ünneplés szurkolók

Nagyjából 400 ezer ember ünnepelhetett a mexikóvárosi Függetlenség-emlékműnél, miután a világbajnokság társházigazdája Dél-Afrika után Dél-Koreát is legyőzte.

Mexikó ezzel már biztosan továbbjutó, sőt csoportját is megnyerte, így a csehek ellen pihentetheti is legfontosabb játékosait.

Ha már mexikóiak… Helyszíni kollégánk jóvoltából bemutattuk az NB I címvédőjének, az ETO FC-nek új vezetőedzőjét, Efraín Juárezt:

 

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Szókimondó, új hullámos, védekező stílusú – mexikói vélemények az ETO új edzőjéről

Honfitársait meglepte, hogy a 38 éves Efraín Juárez Győrben kötött ki.

 

Mexikóváros mexikói labdarúgó-válogatott foci vb 2026 Mexikó ünneplés szurkolók
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