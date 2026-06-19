Ez ám a látvány: 400 ezer ember gyűlt össze Mexikóvárosban – videó
Nagyjából 400 ezer ember ünnepelhetett a mexikóvárosi Függetlenség-emlékműnél, miután a világbajnokság társházigazdája Dél-Afrika után Dél-Koreát is legyőzte.
Mexikó ezzel már biztosan továbbjutó, sőt csoportját is megnyerte, így a csehek ellen pihentetheti is legfontosabb játékosait.
Ha már mexikóiak… Helyszíni kollégánk jóvoltából bemutattuk az NB I címvédőjének, az ETO FC-nek új vezetőedzőjét, Efraín Juárezt:
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