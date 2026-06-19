Ez ám a látvány: 400 ezer ember gyűlt össze Mexikóvárosban – videó

Nagyjából 400 ezer ember ünnepelhetett a mexikóvárosi Függetlenség-emlékműnél, miután a világbajnokság társházigazdája Dél-Afrika után Dél-Koreát is legyőzte.

📍 IMPRESIONANTE | Festejo por el triunfo de la selección mexicana de fútbol ante Corea del Sur 🇲🇽 vs🇰🇷



Angel de la Independencia, 18 de Junio 2026 pic.twitter.com/ej3AUbmMLR — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) June 19, 2026

Mexikó ezzel már biztosan továbbjutó, sőt csoportját is megnyerte, így a csehek ellen pihentetheti is legfontosabb játékosait.

Ha már mexikóiak… Helyszíni kollégánk jóvoltából bemutattuk az NB I címvédőjének, az ETO FC-nek új vezetőedzőjét, Efraín Juárezt: