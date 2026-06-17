Elutasították Ghána fellebbezését, Partey ma nem játszhat Panama ellen

Partey azért nem kapott beutazási engedélyt, mert jövőre Angliában nemi erőszak vádjával bíróság elé kell állnia.

A ghánaiak fellebbeztek a döntés ellen, de a kanadai hatóságok elutasították a kérvényt, mert a Villarreal játékosa a vízumkérelmi űrlapján hazudott, arra a kérdésre, hogy bármelyik országban folyik-e ellene bírósági eljárás, nemmel válaszolt.

Az Arsenal korábbi labdarúgója, aki a ghánai válogatott alapembere, az afrikai csapat magyar idő szerint csütörtök 1 órakor kezdődő mérkőzésén nem léphet pályára.

Ghána a következő két meccsét már az Egyesült Államokban játssza (június 23-án Bostonban Anglia, június 27-én Philadelphiában Horvátország ellen), azokon a meccsenek már ott lehet a pályán a 33 éves védekező középpályás.