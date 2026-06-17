Nemzeti Sportrádió

Elutasították Ghána fellebbezését, Partey ma nem játszhat Panama ellen

I. SZ.I. SZ.
2026.06.17. 09:25
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Immár biztos, Partey nem játszhat Ghána első meccsén (Fotó: Getty Images)
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Hiába fellebbezett a ghánai szövetség a kanadai hatóságok döntése ellen, Thomas Partey nem léphet be az észak-amerikai országba, és nem lehet ott a pályán Torontóban a Panama elleni csoportmérkőzésen.

Partey azért nem kapott beutazási engedélyt, mert jövőre Angliában nemi erőszak vádjával bíróság elé kell állnia. 

A ghánaiak fellebbeztek a döntés ellen, de a kanadai hatóságok elutasították a kérvényt, mert a Villarreal játékosa a vízumkérelmi űrlapján hazudott, arra a kérdésre, hogy bármelyik országban folyik-e ellene bírósági eljárás, nemmel válaszolt.

Az Arsenal korábbi labdarúgója, aki a ghánai válogatott alapembere, az afrikai csapat magyar idő szerint csütörtök 1 órakor kezdődő mérkőzésén nem léphet pályára.

Ghána a következő két meccsét már az Egyesült Államokban játssza (június 23-án Bostonban Anglia, június 27-én Philadelphiában Horvátország ellen), azokon a meccsenek már ott lehet a pályán a 33 éves védekező középpályás.

 

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