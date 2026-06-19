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Elkezdődött Kanada–Katar mérkőzés
B. A. P.
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2026.06.19. 00:03
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foci vb 2026
Katar
Kanada
Foci vb 2026
1 órája
Foci vb 2026: Kanada–Katar 3–0
Mindkét csapat egy pontot szerzett az első fordulóban.
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foci vb 2026
Katar
Kanada
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