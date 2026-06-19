Nemzeti Sportrádió

Elkezdődött Kanada–Katar mérkőzés

B. A. P.B. A. P.
2026.06.19. 00:03
Címkék
foci vb 2026 Katar Kanada
Foci vb 2026
1 órája

Foci vb 2026: Kanada–Katar 3–0

Mindkét csapat egy pontot szerzett az első fordulóban.

 

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

foci vb 2026 Katar Kanada
Legfrissebb hírek

Ez eldőlt? Kanada már hárommal megy a szünetben

Foci vb 2026
11 perce

Jonathan David duplázott, Kanada egy félidő alatt hármat vágott Katarnak – videó

Foci vb 2026
20 perce

Johan Manzambi: Ma este már nem fogok tudni aludni

Foci vb 2026
44 perce

Csak a Magyarország–Salvador meccsen hoztak össze több gólt a cserék, mint a svájci–bosnyákon

Foci vb 2026
1 órája

Csak a Magyarország–Salvador meccsen hoztak össze több gólt a cserék, mint a Svájc–Bosznia-Hercegovina találkozón – statisztikák

Foci vb 2026
1 órája

Foci vb 2026: Kanada–Katar 3–0

Foci vb 2026
1 órája

Hihetetlen gólözönnel, az alpesiek sikerével ért véget Svájc és Bosznia-Hercegovina meccse

Foci vb 2026
2 órája

A végjátékban szakadt ki a gólzsák, a svájci cserék alaposan elpáholták a bosnyákokat

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik