Nemzeti Sportrádió

Elkezdődött a Jordánia–Algéria csoportmeccs

CS. M.CS. M.
2026.06.23. 05:12
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Foci vb 2026
1 órája

Foci vb 2026: Jordánia–Algéria 1–1

Mindkét együttes vereséget szenvedett az első fordulóban.

 

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