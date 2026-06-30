Nemzeti Sportrádió

Elkezdődött a Hollandia–Marokkó mérkőzés

B. A. P.B. A. P.
2026.06.30. 03:01
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Hollandia foci vb 2026 Marokkó
Foci vb 2026
1 órája

Vb 2026, a 16 közé jutásért: Hollandia–Marokkó 0–0

A Katarban elődöntőig jutó afrikai csapat az eddig tíz gólt szerző Hollandokkal találkozik.

 

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Hollandia foci vb 2026 Marokkó
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