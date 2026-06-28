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Elkezdődött a Dél-Afrika–Kanada mérkőzés
T. Z.
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2026.06.28. 21:00
A dél-afrikaiak egyszer, 2007-ben már legyőzték a kanadai válogatottat (Fotó: Getty Images)
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Címkék
foci vb 2026
Dél-Afrika
Kanada
Elkezdődött a világbajnokság egyenes kieséses szakaszának első mérkőzése. A Dél-Afrika–Kanada összecsapás tétje a legjobb 16 közé jutás.
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foci vb 2026
Dél-Afrika
Kanada
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