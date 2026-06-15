Ekkora verést vébén még nem kapott Tunézia
Tunézia ekkora pofont még soha nem kapott világbajnoki mérkőzésen, a mostani volt a csapat 11. zakója világbajnokságon. Az eddigi legsúlyosabb vb-veresége a „Karthágói Sasoknak” a 2018-as tornán Belgiumtól elszenvedett 5–2-es vereség volt. Három gólt még egy alkalommal kaptak a tunéziaiak, 2006-ban a spanyoloktól elszenvedett 3–1-es vereségük során. A fennmaradó 8 vereség során 12 gólt kaptak összesen.
Mattias Svanberg 18 másodperccel a beállása után szerzett gólt, amivel a „világbajnoki mérkőzésen második leggyorsabban betaláló csere” cím büszke tulajdonosának mondhatja magát mától. Az első a 2002-ben az Uruguay–Szenegál meccsen 16 másodperccel a becserélése után gólt szerző dél-amerikai Richard Morales.
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