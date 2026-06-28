Egyik gólvágóját a kispadra ültette Jesse Marsch – íme, az egyenes kieséses szakasz első meccsének kezdői

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

DÉL-AFRIKA–KANADA – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Los Angeles, Los Angeles Stadion, 21 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Joao Pinheiro (portugál)

DÉL-AFRIKA: R. Williams – Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba – Sithole, Mokoena – Maseko, Mofokeng, Appollis – Makgopa. Szövetségi kapitány: Hugo Broos

A kispadon: Chaine, Goss (kapusok), J. Adams, Cross, R. Foster, Kabini, Makhanya, Matuludi, Mbatha, Moremi, Ndamane, Rayners, Sebelebele, Sibisi

KANADA: Crépeau – Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea – Buchanan, N. Saliba, Eustáquio, Millar – J. David, Oluwaseyi. Szövetségi kapitány: Jesse Marsch

A kispadon: Goodman, St. Clair (kapusok), A. Ahmed, Choiniere, P. David, A. Davies, De Fougerolles, A. Jones, Larin, Nelson, Osorio, Shaffelburg, Sigur, J. Waterman