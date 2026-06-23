Nemzeti Sportrádió

Didier Deschamps: Nem volt egyszerű uralni második félidőt

V. J.V. J.
2026.06.23. 03:56
Fotó: Getty Images
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Graham Arnold foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam Franciaország Irak Didier Deschamps
Mint ismert, Franciaország 3–0-ra verte Irakot a labdarúgó-világbajnokság I-csoportjában, ezzel továbbjutott az egyenes kieséses szakaszba, a mezőny legjobb 32 csapata közé. A mérkőzést követően így a két szövetségi kapitány és a kékek balhátvédje, Lucas Digne a FIFA honlapja, illetve a Reuters tudósítása szerint.

„A második félidőben teljes mértékben mi irányítottuk a játékot, ez nem volt egyszerű feladat, ismerve, milyen események előzték meg a játékrészt” – utalt a viharveszély miatti mintegy kétórás kényszerszünetre a francia válogatott szövetségi kapitánya, Didier Deschamps

„Nagyszerű, hogy ma döntöttünk a továbbjutásunkról, bár meg vagyok róla győződve, hogy a Norvégia elleni csoportmecs eredménye határoz majd a végső helyezésünkről a csoportban”  – idézi az edzőt a fifa.com.

„Azt hiszem, először éltem át ilyet a futballban edzőként vagy játékosként” – mondta a kényszerszünet kapcsán Graham Arnold, iraki szövetségi kapitány a Reuters szerint. „Nyilvánvalóan sokkal nehezebb dolga lett a játékosoknak ettől. Kérdeztem is a játékosokat, hogy ki tud majd mentálisan visszakapcsolni a leállást követően.”

A mérkőzést végigjátszó francia balhátvéd, Lucas Digne így látta az eseményeket:

„Újabb lépést tettünk előre. Tudjuk, miért jöttünk a vb-re –meccsről meccsre dolgozunk tovább és igyekszünk fejlődni. Nagyon élveztem a mérkőzést, kapott gól nélkül rúgtunk hármat: tökéletes este volt a mai.”

 

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