Didier Deschamps: Nem volt egyszerű uralni második félidőt

„A második félidőben teljes mértékben mi irányítottuk a játékot, ez nem volt egyszerű feladat, ismerve, milyen események előzték meg a játékrészt” – utalt a viharveszély miatti mintegy kétórás kényszerszünetre a francia válogatott szövetségi kapitánya, Didier Deschamps.

„Nagyszerű, hogy ma döntöttünk a továbbjutásunkról, bár meg vagyok róla győződve, hogy a Norvégia elleni csoportmecs eredménye határoz majd a végső helyezésünkről a csoportban” – idézi az edzőt a fifa.com.

„Azt hiszem, először éltem át ilyet a futballban edzőként vagy játékosként” – mondta a kényszerszünet kapcsán Graham Arnold, iraki szövetségi kapitány a Reuters szerint. „Nyilvánvalóan sokkal nehezebb dolga lett a játékosoknak ettől. Kérdeztem is a játékosokat, hogy ki tud majd mentálisan visszakapcsolni a leállást követően.”

A mérkőzést végigjátszó francia balhátvéd, Lucas Digne így látta az eseményeket:

„Újabb lépést tettünk előre. Tudjuk, miért jöttünk a vb-re –meccsről meccsre dolgozunk tovább és igyekszünk fejlődni. Nagyon élveztem a mérkőzést, kapott gól nélkül rúgtunk hármat: tökéletes este volt a mai.”