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Tánc az esőben – képeken a philadelphiai viharszünet
V. J.
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2026.06.23. 02:51
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foci vb 2026
vb 2026
Franciaország
Irak
Villámlásveszély miatt nagyjából két órán át állt a Franciaország–Irak mérkőzés a vb I-csoportjában.
fotó
2026.06.23.
Villámlás szakította félbe a Franciaország–Irak mérkőzést (Fotó: Getty Images)
foci vb 2026
vb 2026
Franciaország
Irak
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