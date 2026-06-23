Nemzeti Sportrádió

Tánc az esőben – képeken a philadelphiai viharszünet

V. J.V. J.
2026.06.23. 02:51
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foci vb 2026 vb 2026 Franciaország Irak
Villámlásveszély miatt nagyjából két órán át állt a Franciaország–Irak mérkőzés a vb I-csoportjában.
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fotó 2026.06.23.

Villámlás szakította félbe a Franciaország–Irak mérkőzést (Fotó: Getty Images)

 

foci vb 2026 vb 2026 Franciaország Irak
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