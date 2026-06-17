Deschamps nem szeret cserélni – íme, a bizonyíték!
Érdekes statisztikát ásott elő az Opta: a legutóbbi három világbajnokság mindegyikén a francia válogatott egyik mérkőzésén kapták a legkevesebb lehetőséget a cserejátékosok. A 2018-as tornán Belgium ellen összesen 9 percet, négy évvel ezelőtt Anglia ellen 11-et, míg most kedd este Szenegál ellen két játékos 13-at. (Persze ezek a számok a 90. percig értendőek, a játékvezető által adott hosszabbítást nem számolják bele.) A szövetségi kapitány mindegyik alkalommal a francia nemzeti együttest 2012 óta irányító Didier Deschamps volt.
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