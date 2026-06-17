Deschamps nem szeret cserélni – íme, a bizonyíték!

Érdekes statisztikát ásott elő az Opta: a legutóbbi három világbajnokság mindegyikén a francia válogatott egyik mérkőzésén kapták a legkevesebb lehetőséget a cserejátékosok. A 2018-as tornán Belgium ellen összesen 9 percet, négy évvel ezelőtt Anglia ellen 11-et, míg most kedd este Szenegál ellen két játékos 13-at. (Persze ezek a számok a 90. percig értendőek, a játékvezető által adott hosszabbítást nem számolják bele.) A szövetségi kapitány mindegyik alkalommal a francia nemzeti együttest 2012 óta irányító Didier Deschamps volt.

3 – Les trois dernières équipes ayant accordé moins de 15 minutes de jeu à ses remplaçants lors d’un match de Coupe du Monde :



🇫🇷France v Sénégal🇸🇳 2026 (13 minutes)

🇫🇷France v Angleterre🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2022 (11 minutes)

🇫🇷France v Belgique🇧🇪 2018 (9 minutes)



Conservatisme. pic.twitter.com/incZ9MEBLi — OptaJean (@OptaJean) June 17, 2026