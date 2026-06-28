Nemzeti Sportrádió

Dél-Afrika–Kanada: megvannak a kezdőcsapatok

T. Z.T. Z.
2026.06.28. 19:53
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Fotó: Getty Images
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foci vb 2026 Dél-Afrika Kanada
Mindkét válogatott szövetségi kapitánya nyilvánosságra hozta a kezdőcsapatát a világbajnokság egyenes kieséses szakaszának első mérkőzésére, amely majd 21 órától kezdődik Los Angelesben.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
DÉL-AFRIKA–KANADAélőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Los Angeles, Los Angeles Stadion, 21 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Joao Pinheiro (portugál)
DÉL-AFRIKA: R. Williams – Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba – Sithole, Mokoena – Maseko, Mofokeng, Appollis – Makgopa. Szövetségi kapitány: Hugo Broos
A kispadon: Chaine, Goss (kapusok), J. Adams, Cross, R. Foster, Kabini, Makhanya, Matuludi, Mbatha, Moremi, Ndamane, Rayners, Sebelebele, Sibisi
KANADA: Crépeau – Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea – Buchanan, N. Saliba, Eustáquio, Millar – J. David, Oluwaseyi. Szövetségi kapitány: Jesse Marsch
A kispadon: Goodman, St. Clair (kapusok), A. Ahmed, Choiniere, P. David, A. Davies, De Fougerolles, A. Jones, Larin, Nelson, Osorio, Shaffelburg, Sigur, J. Waterman

 

foci vb 2026 Dél-Afrika Kanada
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