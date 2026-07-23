Borbély Balázs: Összességében teljesen rendben volt ez a meccs

BORBÉLY Balázs, a Ferencváros vezetőedzője: – Az első perctől jó teljesítményt nyújtottunk, de el kell ismerni, voltak olyan pillanatok, amikor a Twente beszorított minket a kapunk elé. Képzett játékosok alkotják az ellenfelet, de jól futballoztunk, önfeláldozóan védekeztünk – talán nekünk voltak nagyobb helyzeteink. Természetesen akadtak hibák, amelyeket szeretnénk kijavítani a jövő heti visszavágóra. Összességében teljesen rendben volt ez a meccs, támadásban és védekezésben is ragyogó elemeket mutattunk be. A második félidő első tíz-tizenöt perce mindamellett nem tetszett, bele is kellett nyúlni a meccsbe, a cserék kiválóan szálltak be. Callum O’Dowda és Jonathan Levi is remek teljesítményt nyújtott, stabilabbak lettünk velük, és ismét veszélyesen támadtunk.

DIBUSZ Dénes, a Ferencváros kapusa: – Nehéz meccs volt, erős csapattal játszottunk, a Twente úgy kezdett, ahogyan hazai pályán kell. Alig jutottunk levegőhöz, nyomás alatt voltunk, de ez enyhült, és megszereztük a vezetést. Küzdöttünk, a taktikai feladatokat elvégeztük, de a Twente jól kombinált, helyzeteket dolgozott ki, és sikerült egyenlítenie. Nem törtünk meg, a második félidőt jobban kezdtük, Lenny Joseph szép bal oldali akció végén újabb gólt szerzett. Óriási fegyvertény a Twente otthonában győzni.

OSVÁTH Attila, a Ferencváros védője: – A Twente sok helyzetet dolgozott ki, boldog vagyok, hogy idegenben sikerült legyőzni. Habár felkészültünk a holland csapatból, tudjuk azt is, hogy voltak hibák, amelyeket ki kell javítani a visszavágóra. Sondre Örjasaeter kiváló szélső, de nem hagytak vele egyedül a többiek, tudtuk tartani – igaz, azért adott egy gólpasszt… Wout Weghorstot viszont levették a pályáról belső védőink, nem is volt helyzete.