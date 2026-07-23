Európa-liga: jó napjuk volt a vendégeknek, de a program végén jöttek a hazai győzelmek is

Várkonyi Bence csapata, a Qarabag a bolgár CSZKA Szófiát fogadta, és bár mindkét oldalon adódott gólszerzési lehetőség, 0–0 lett a vége. A fiatal magyar légiós – akárcsak az előző kör két mérkőzésén – végig a pályán volt az azeri csapatban (0–0).

A Dinamo Kijev a lengyelországi Lublinban látta vendégül a PAOK-ot, és bár már a 3. percben gólt szerzett, a görögök hárommal válaszoltak, és kézben tartották a mérkőzést. Justin Lonwijk 77. percbeli szépítése után megváltozott a játék képe, a Dinamónak volt lehetősége egyenlíteni, de két helyzete is kimaradt (2–3).

Született egy ukrán gól Svédországban is: Danilo Szikan 20 méteres szabadrúgásból hatalmas lövést küldött a jobb felsőbe, a 6. perctől vezetett az Anderlecht. Aztán Nathan Saliba a 79. percben megkapta második sárga lapját, a brüsszeliek emberhátrányba kerültek, és az éppen csak becserélt Frank Adjei a 89. percben megmentette a döntetlent a Hammarbynak (1–1).

Jens Hjertö-Dahl iránt erősen érdeklődik az angol második vonalba visszajutó Cardiff City, de a norvég futball 20 éves ígérete egyelőre még a Tromsö játékosa; pályára is lépett csütörtökön, az 53. percben tizenegyest rúghatott, csakhogy Adam Zadrazil kivédte gyenge lövését. A hazaiak szempontjából még fájóbb, hogy a hajrában a Hradec Králové a győztes gólt is megünnepelhette: a Csehországban szép karriert befutó, a Slaviával négy-négy bajnoki címet és kupát nyerő csereember, a veterán holland Mick van Buren volt a gólszerző (0–1).

A Maccabi Tel-Aviv az 53. percben már három góllal vezetett a szebb napokat látott Sheriff otthonában, és végül ötnél állt meg – a duplázó Szajed Abu Farhi vezérletével az izraeli csapat alighanem eldöntötte a párharcot (0–5).

A Midtjylland számára rosszul indult az isztambuli mérkőzés: a 15. percben Friday Etim pontatlan labdaátvétel után véletlenül megtaposta a Tiago Djalót. A nigériai légiós nem kerülhette el a piros lapot, és a Besiktas tíz perccel később kihasználta az emberfórt: a csapatkapitány Orkun Kökcü mintegy 18 méterről nagyszerű lövést küldött a kapu bal oldalába. A folytatásban hiába a jelentős fölény, a „fekete sasok” nem voltak képesek újabb gólt szerezni (1–0).

Eredményes Sankt Gallen-letámadás után Aliou Baldé éles szögből nagy gólt lőtt Anatolij Trubin szeme közé az első félidő végéhez közeledve. A Benfica ezt még megválaszolta a szünet előtt, Rafa Silva szép összjátékot követően gurított a bal alsóba, de a hajrában Tom Gaal fejesével a svájci bajnoki ezüstérmes némi meglepetésre mégiscsak megnyerte a mérkőzést – rosszul indult tehát a José Mourinho helyét átvevő új lisszaboni vezetőedző, Marco Silva időszaka (2–1).

S hogy jusson egy többgólos hazai győzelem is erre a játéknapra, arról a Hajduk gondoskodott az előző idényben a Bajnokok Ligájában szereplő Pafosz ellen: Michele Sego remekül végrehajtott szabadrúgásból vágta be a splitiek első gólját az 56. percben, nem sokkal később a rutinos Dario Melnjak egy ellencsapás végén szerezte a másodikat (2–0).

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

Qarabag (azeri)–CSZKA Szófia (bolgár) 0–0

Dinamo Kijev (ukrán)–PAOK (görög) 2–3

Hammarby (svéd)–Anderlecht (belga) 1–1

Tromsö (norvég)–Hradec Králové (cseh) 0–1

Sheriff Tiraspol (moldovai)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 0–5

St. Gallen (svájci)–Benfica (portugál) 2–1

Besiktas (török)–FC Midtjylland (dán) 1–0

Hajduk Split (horvát)–Pafosz (ciprusi) 2–0

Twente (holland)–Ferencvárosi TC 1–2

A visszavágók július 30-án lesznek.