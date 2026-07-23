Vas Gábor öngólja után Böde gyönyörű gólt lőtt, de kikapott a Paks

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
FŐÁG
PAKSI FC–PANATHINAIKOSZ (görög) 1–2 (0–1)
Paks, Paksi FC Stadion, 4050 néző. Vezette: Luka Bilbija (Aleksandar Smiljanic, Marko Peric) – bosnyákok
PAKS: Kovácsik – Szekszárdi M. (Győrfi, a szünetben), Vas G., Szabó J. – Lenzsér (Kuzma, 81.), Windecker, Balogh B., Zeke – Papp K. (Horváth Kevin, 62.), Hahn (Pető M., 62.) – Szalai J. (Böde, 62.) Vezetőedző: Bognár György
PANATHINAIKOSZ: Inaki Pena – Caprasz, S. de Vrij, Tuba, Kirjakopulosz – Jagusic (Kondurisz, 79.), E. Camara, Cerin (Chirivella, 64.) – Zaruri (Pellistri, 69.) , Tetteh (Rasztoder 64.), Andino (Pantelidisz, 69.). Vezetőedző: Jacob Neestrup
Gólszerző: Böde (71.), ill. Vas G. (41. – öngól), Andino (55.)
A visszavágót július 30-án rendezik Athénban.
ÉLŐ KÖZVETÍTÉSÜNK ITT OLVASHATÓ!
ÖSSZEFOGLALÓ
2024 nyara óta hét nemzetközi kupapárharcot vívott meg a Paksi FC, a nyolcadik első mérkőzése csütörtökön várt Böde Dánielékre, és minden eddiginél nehezebbnek ígérkezett. Két évvel ezelőtt az Európa-ligában rosszul alakult a romániai Corvinul elleni páros meccs (4–0-s vereség otthon, 2–0-s siker idegenben) utána viszont a Konferencialigában előbb az esélyesebbnek tartott AEK Larnacát búcsúztatta kettős győzelemmel az együttes (3–0, 2–0), aztán a montenegrói FK Mornar Baron (3–0, 2–2) is túljutott, majd már a rájátszásban a cseh Mladá Boleslav (2–2 vendégként, 3–0-s vereség hazai pályán) jelentette a végállomást. Tavaly az újabb Magyar Kupa-győzelemnek köszönhetően újra az Európa-ligában indulhatott a Paks, ám a romániai CFR Cluj (0–0 otthon, 3–0-s vereség Kolozsváron) nagy falatnak bizonyult, utána már a Konferencialigában búcsúztatta a nagyobb nemzetközi tapasztalattal bíró NK Maribort (1–0 Pakson, 1–1 idegenben), ám a következő körben az ukrán Polisszja Zsitomir (3–0-s vereség vendégségben, 2–1-es siker otthon) már megálljt parancsolt.
Kétség sem férhet hozzá, az említett hét csapatnál a Panathinaikosz jóval veretesebb múlttal rendelkezik, hogy mást ne mondjunk, legnagyobb sikerét a legismertebb magyar, Puskás Ferenc irányításával érte el. Öcsi bácsi 1970-ben lett a klub vezetőedzője, és a Bajnokcsapatok Európa-kupájában (BEK) az 1970–1971-es kiírásban egészen a döntőig menetelt a Panathinaikosszal (a Jeunesse Esch, a Slovan Bratislava, az Everton és a Crvena zvezda búcsúztatása után, 1971. június 2-án a Wembley-ben 2–0-s vereséget szenvedett a legendás Ajaxtól). Ilyen BEK-, illetve BL-magasságban azóta nem járt a Pana, de más görög csapat sem – igaz, az Olympiakosz 2024-ben megnyerte a Konferencialigát –, ugyanakkor nem volt kérdés, hogy a paksi költségvetés sokszorosával dolgozó athéniak az esélyesei a mostani Konferencialiga-párharcnak.
Fél évvel ezelőtt a Ferencváros közel járt ahhoz, hogy az Európa-liga alapszakaszában legyőzze a Panathinaikoszt, január 22-én úgy lett 1–1 a végeredmény a Groupama Arénában, hogy a görög együttes 86. percben egyenlített, ám akkor még Rafael Benítez volt a vendégek vezetőedzője. Nyár óta viszont a dán Jacob Neestrup irányít, és a játékoskeret is átalakul: a mostani átigazolási időszakban eddig öt olyan futballista érkezett, akiért legalább hárommillió eurót kellett fizetni, ami azért jól jelzi a két klub lehetőségei közötti különbséget.
Alig egy perce tartott a mérkőzés, Balogh Balázs szögletére Szabó János érkezett remek ütemben, ám fejese nyomán a labda elkerülte a kaput. Jó volt látni, hogy a Paks minden tekintetben felveszi a versenyt neves riválisával, élményszámba ment az az indítás, amelyet Szekszárdi Milántól – saját térfeléről, a levegőből – láttunk a 17. percben, kár, hogy a labdára sprintelő Lenzsér Bence csele nem jött be. Egy perccel később Zeke Márió bal oldali beadására Lenzsér Bence érkezett remek ütemben, kapásból lőhetett – a bal sarok mellé.
A 19. percben már Kovácsik Ádámnak kellett védést bemutatnia, Santino Andino éles szögből leadott löbbölését mentette szögletre. A Panathinaikosz próbált labdakihozatallal már a saját térfeléről építkezni, játékosai nem jöttek zavarba, ha letámadták őket és kis területen kellett jó megoldást választaniuk. A semmiből jött a görög csapat vezető találata: Anasz Zaruri a jobb szélről adott középre, és a kapu előterében álló, felszabadítani akaró Vas Gábor olyan szerencsétlenül ért a labdába, hogy az a bal alsó sarokban kötött ki (öngól).
A hátrány ellenére nem mutatott rossz futballt a Paks az első félidőben, Bognár György vezetőedző ennek ellenére változtatásra szánta el magát a szünetben: érkezett Győrfi Milán, aki az előző idényt kölcsönben Kecskeméten töltötte, Lenzsér Bence szerepkörét vette át a középpálya jobb oldalán, aki hátra húzódott a lecserélt Szekszárdi Milán helyére a védelemben. A paksiak fiatalja azonnal vagány elfutással jelentkezett, beadására azonban Inaki Pena jó ütemben mozdult ki és megszerezte a labdát Hahn János elől. Két perccel később megduplázhatta volna előnyét a Panathinaikosz, ám Tetteh Vas Gábor szorításában, nagy helyzetben a kapu fölé lőtt. Egyértelműen jobban kezdett a vendégcsapat, így sakk-mattig kijátszott helyzetnél Vas Gábornak kellett blokkolnia Jagusic lövésénél. Aztán az egyik görög támadásnál a partjelző lest intett, Szabó János lábáról a saját kapuja felé gurult a labda, Santino Andino pedig nem hibázta el a ziccert. Ha Kovácsik Ádám ezután nem véd bravúrral, majd Jagusic ziccerben nem emel a bal sarok mellé, pillanatok alatt nagyon komoly hátrányt szedhetett volna össze a Paks – igaz a 0–2 sem mutatott jól. A 63. percben Balogh Balázs szabadrúgása után a nem sokkal korábban beálló Böde Dániel közel volt a szépítéshez, akrobatikus mozdulattal kapura „húzott” labdája a lécen csattant, majd Győrfi Milán beadása után Zeke Márió emelkedett a hosszú oldalon jó ütemben, de kevéssel a jobb sarok mellé fejelt.
És aztán ami azután jött!
Horváth Kevin labdaszerzése és megindulása után Böde Dániel olyan gólt lőtt, amelyet csak nagyon kevesen tudnak. A 25-szörös válogatott támadó labdaátvétele, befordulása és ahogy zsebkendőnyi területen ellőtte a labdát, élményszámba ment! Pellistri lövésénél Kovácsik Ádám védett lábbal, s bár a Paks nagy erőket mozgósított az egyenlítés érdekében, ha szűken is, de a Panathinaikosz nyerte meg a meccset.