Vas Gábor öngólja után Böde gyönyörű gólt lőtt, de kikapott a Paks

Fél évvel ezelőtt a Ferencváros közel járt ahhoz, hogy az Európa-liga alapszakaszában legyőzze a Panathinaikoszt, január 22-én úgy lett 1–1 a végeredmény a Groupama Arénában, hogy a görög együttes 86. percben egyenlített, ám akkor még Rafael Benítez volt a vendégek vezetőedzője. Nyár óta viszont a dán Jacob Neestrup irányít, és a játékoskeret is átalakul: a mostani átigazolási időszakban eddig öt olyan futballista érkezett, akiért legalább hárommillió eurót kellett fizetni, ami azért jól jelzi a két klub lehetőségei közötti különbséget.

Alig egy perce tartott a mérkőzés, Balogh Balázs szögletére Szabó János érkezett remek ütemben, ám fejese nyomán a labda elkerülte a kaput. Jó volt látni, hogy a Paks minden tekintetben felveszi a versenyt neves riválisával, élményszámba ment az az indítás, amelyet Szekszárdi Milántól – saját térfeléről, a levegőből – láttunk a 17. percben, kár, hogy a labdára sprintelő Lenzsér Bence csele nem jött be. Egy perccel később Zeke Márió bal oldali beadására Lenzsér Bence érkezett remek ütemben, kapásból lőhetett – a bal sarok mellé.

Zeke Márió (zöldben) kimondottan aktívan kezdte a meccset a bal oldalon (Fotó: Árvai Károly)

A 19. percben már Kovácsik Ádámnak kellett védést bemutatnia, Santino Andino éles szögből leadott löbbölését mentette szögletre. A Panathinaikosz próbált labdakihozatallal már a saját térfeléről építkezni, játékosai nem jöttek zavarba, ha letámadták őket és kis területen kellett jó megoldást választaniuk. A semmiből jött a görög csapat vezető találata: Anasz Zaruri a jobb szélről adott középre, és a kapu előterében álló, felszabadítani akaró Vas Gábor olyan szerencsétlenül ért a labdába, hogy az a bal alsó sarokban kötött ki (öngól).

A hátrány ellenére nem mutatott rossz futballt a Paks az első félidőben, Bognár György vezetőedző ennek ellenére változtatásra szánta el magát a szünetben: érkezett Győrfi Milán, aki az előző idényt kölcsönben Kecskeméten töltötte, Lenzsér Bence szerepkörét vette át a középpálya jobb oldalán, aki hátra húzódott a lecserélt Szekszárdi Milán helyére a védelemben. A paksiak fiatalja azonnal vagány elfutással jelentkezett, beadására azonban Inaki Pena jó ütemben mozdult ki és megszerezte a labdát Hahn János elől. Két perccel később megduplázhatta volna előnyét a Panathinaikosz, ám Tetteh Vas Gábor szorításában, nagy helyzetben a kapu fölé lőtt. Egyértelműen jobban kezdett a vendégcsapat, így sakk-mattig kijátszott helyzetnél Vas Gábornak kellett blokkolnia Jagusic lövésénél. Aztán az egyik görög támadásnál a partjelző lest intett, Szabó János lábáról a saját kapuja felé gurult a labda, Santino Andino pedig nem hibázta el a ziccert. Ha Kovácsik Ádám ezután nem véd bravúrral, majd Jagusic ziccerben nem emel a bal sarok mellé, pillanatok alatt nagyon komoly hátrányt szedhetett volna össze a Paks – igaz a 0–2 sem mutatott jól. A 63. percben Balogh Balázs szabadrúgása után a nem sokkal korábban beálló Böde Dániel közel volt a szépítéshez, akrobatikus mozdulattal kapura „húzott” labdája a lécen csattant, majd Győrfi Milán beadása után Zeke Márió emelkedett a hosszú oldalon jó ütemben, de kevéssel a jobb sarok mellé fejelt.

És aztán ami azután jött!

Horváth Kevin labdaszerzése és megindulása után Böde Dániel olyan gólt lőtt, amelyet csak nagyon kevesen tudnak. A 25-szörös válogatott támadó labdaátvétele, befordulása és ahogy zsebkendőnyi területen ellőtte a labdát, élményszámba ment! Pellistri lövésénél Kovácsik Ádám védett lábbal, s bár a Paks nagy erőket mozgósított az egyenlítés érdekében, ha szűken is, de a Panathinaikosz nyerte meg a meccset.