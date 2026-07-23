Gert Remmel: Ez a teljesítmény messze nem volt tökéletes, nehéz meccs vár ránk idegenben
GERT REMMEL: NEM EGYSZERŰ JEREVÁNBAN JÁTSZANI
– Győzelemmel mutatkozott be a Debrecen kispadján. Elégedett?
– Sok részlet tetszett a játékunkban, ilyen volt például a csapat reakciója a labdavesztésekre. Persze, ez a teljesítmény messze nem volt tökéletes, az például bizonyos, hogy a tizenhatoson belül hatékonyabbnak kell lenni.
– Mi a véleménye a cserként pályára lépő labdarúgók teljesítményéről?
– Nem ijedtek meg a lehetőségtől, tudták, mi a dolguk. Még akkor is, ha valaki nem az eredeti pozíciójában játszott. Látszott a futballistákon a küzdőszellem, s ez nagyon fontos.
– Milyen forgatókönyvre számít a visszavágón?
– Nem egyszerű Jerevánban játszani, voltam ott két évvel ezelőtt a finn válogatottal. Veszélyes csapat a Pjunik, főleg a széleken, úgyhogy nehéz meccs vár ránk idegenben.
ARTAK OSZEJAN: REÁLIS ESÉLYÜNK VOLT A VERESÉG ELKERÜLÉSÉRE
– Ilyen mérkőzésre számított?
– Igen, hiszen tudtuk, hogy nehezebb dolgunk lesz, mint az előző körben a máltai ellenfelünkkel szemben. Remek hangulat volt, nagyszerű stadionban játszottunk szoros mérkőzést egy jó csapat ellen.
– Ön szerint több volt a meccsben?
– Többször is közel álltunk a gólszerzéshez, azaz reális esélyünk volt a vereség elkerülésére.
– Mit vár a visszavágótól?
– Mindenképpen gólt, sőt inkább gólokat kell szereznünk, anélkül nem lehet esélyünk. Hátrányban vagyunk, de nem ledolgozhatatlan a különbség!
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
FŐÁG
DEBRECENI VSC–PJUNIK JEREVÁN (örmény) 1–0 (0–0)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 8523 néző. Vezette: Jakob Karlsen (dán)
DVSC: Andreev – Tercza (Szécsi M., 80.), Lang, M. Hofmann, Guerrero (R. Keller, 80.) – Dzsudzsák (Sain, 80.), Sergi Samper, Boskovic – Kocsis D., Baldoni (Szendrei Á., 64.), Cibla (Macsó, 73.). Vezetőedző: Gert Remmel
PJUNIK: H. Avagjan – Kovalenko, Iszlamovics, Vakulenko, Filipe Almeida (Darbinjan, 57.) – H. Harutjunjan (Witi, 66.), K. Hovhanniszjan, Kulikov (Griffith, 66.) – Dasjan (Kainurgiosz, 28.), Yansané (Pikisz, 66.), James Santos. Vezetőedző: Artak Oszejan
Gólszerző: Cibla (59.)