Nemzeti Sportrádió

Danny Makkelie vezeti a Franciaország–Svédország mérkőzést

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2026.06.29. 07:32
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Danny Makkelie (balra) harmadik meccsét vezetheti a vb-n (Fotó: Getty Images)
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A szokottnál később, de a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség kihirdette a június 30-i világbajnoki mérkőzések játékvezetői küldéseit.

A délutáni időpont helyett közép-európai idő szerint csak éjjel derültek ki a június 30-i játékvezetői küldések a labdarúgó-világbajnokságon.

A Franciaország–Svédország mérkőzést a holland Danny Makkelie kapta, aki a csoportkörben az Egyesült Államok–Paraguay (4–1) és a Marokkó–Haiti (4–2) mérkőzésen fújta a sípot. A 43 éves bíró először vezet egyenes kieséses mérkőzést, Katarban csak két csoportmeccs jutott neki.

Slavko Vincic kapta meg a társházigazda Mexikó Ecuador elleni meccsét, a szlovén játékvezető Makkeliehez hasonlóan először vezet az egyenes kieséses szakaszban, az előző vb-n ugyanis neki is csak két csoportmeccse volt. A 46 éves Vincic ezen a vb-n a Brazília–Marokkó (1–1) és a Jordánia–Algéria (1–2) mérkőzésen működött közre.

Jesús Valenzueláé lett az Elefántcsontpart–Norvégia mérkőzés, a venezuelai játékvezető négy éve nyolcaddöntőt vezetett Katarban, ezúttal az Ausztrália–Törökország (2–0) és a Bosznia-Hercegovina–Katar (4–1) meccsek után kapta a harmadik küldését.

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