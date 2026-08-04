Bárány és Csongvai is bizonyítja – a magyar játékosok igenis eladhatók a nyugati piacokon

A nyár egyik hazai átigazolási szenzációja volt, hogy Bárány Donátot a válogatottban elszenvedett bokaszalag-szakadása ellenére is szerződtette a DVSC-től a holland élvonalba tavasszal, a másodosztály bajnokaként visszajutó ADO Den Haag. A debreceniek sportigazgatója, Bogdán Ádám a csatár átigazolásakor elmondta, a klubot is meglepte, hogy még sérülten is érkezett érte ajánlat.

„Bárány Donát esetében az egyik kulcs a kapcsolati tőke volt – világította meg a júliusi átigazolás hátterét a csatár egyik menedzsere, az SA33 menedzseriroda magyarországi képviselője, Kovács Dominik. – A társam, Hussein Algaaod éppen Hágában született, de ettől függetlenül is megvannak a kapcsolatai a holland kluboknál is. A csatár átigazolásáról hónapokkal ezelőtt megkezdődtek a beszélgetések. A hágai klubnál a teljes előző idényét, az évadban mutatott fejlődését kielemezték, már a válogatott mérkőzések előtt figyelték Donátot, majd nagyon alapos orvosi vizsgálatnak is alávetették, melynek során úgy ítélték meg, a mostani sérülése nem befolyásolja a pályafutását, már az őszi szezonban bevethető lesz. A Den Haagnál abszolút hosszú távú projektben gondolkodnak, ezért is kötöttek négyéves szerződést. Nem siettetik a csatár visszatérését, úgy számolnak, hogy szeptember végén, október elején tud már teljes mérkőzéseket játszani.”

A svéd AIK-tól a francia másodosztályban a feljutásért harcoló a Saint-Étienne-hez igazoló Csongvai Áron átigazolása egy gyorsabb folyamat eredménye volt, de esetében is szerepet játszottak a franciaországi kapcsolatok.

„A társam intézte korábban Matt O’Riley Marseille-be igazolását, így Franciaországban is megvoltak a kapcsolataink – fogalmazott a kétszeres válogatott középpályás kapcsán a játékosügynök. – Csongvai Áron átigazolása néhány héttel az első érdeklődés után végbe is ment. Nála nagyon sokat számított, hogy másfél évet már eltöltött Svédországban. Az ottani jó teljesítménye miatt is gyorsan döntöttek a francia klubnál a szerződtetéséről, kimondottan ilyen típusú, magas erős középpályást kerestek, és persze az is előny Áron esetében, hogy adott esetben belső védőként is bevethető, de alapvetően a középpályára igazolták. Őt is részletesen felmérték, a fehérvári mérkőzéseit is visszanézték. A hétvégén, az olasz Venezia elleni, győztes bajnoki főpróbán kezdő volt, és arra számítunk, hogy a bajnokságban is a kezdőcsapat tagjaként számolnak vele.”

Csongvai Áron jó eséllyel már az 1. fordulóban a kezdőcsapat tagja lehet a Saint-Étienne-ben

Kovács Dominik szerint Csongvai útja más magyar játékosok számára is példa lehet, hiszen ha a Saint-Étienne-nek sikerülne jövőre a feljutás (tavasszal a Nice ellen elveszítette osztályozón maradt le az élvonalról), akkor két évvel a Fehérvárról történt távozása után, két átigazolással az öt legerősebb bajnokság egyikében találhatná magát jövőre.

„Az NB I-ből reálisan két-három lépcsőben lehet eljutni egy európai elit bajnokságba. Persze, lehetnek kivételek, mint azt Tóth Alex esetében láthattuk, de az nagyon ritka. Csongvai Áron fokozatosan fejlődött, az NB I után Svédországban is meghatározó játékosnak számított, és a svéd ligához képest a francia másodosztály is előrelépést jelent, egy technikásabb bajnokság, ahol még több játékos küzd azért, hogy felfigyeljenek rá. Amennyiben a Saint-Étienne feljut, és Áron kulcsemberré tud válni a csapatban, kellő tapasztalatot szerezhet ahhoz, hogy utána a francia élvonalban is megállja a helyét. Egy nagy klubhoz került, nagyon profi körülmények közé, minden adva van a fejlődéséhez.”

A menedzser kifejtette, ez a nyár azt mutatja, a nemzetközi piacokon megvan a bizalom a magyar játékosok iránt, hiszen Bárányon és Csongvain kívül is számos országba igazoltak magyar labdarúgót.

„Ez a nyár talán eredményezhet a hazai klubok körében is egy szemléletváltást, mert látható, hogy az NB I-ből is el lehet adni játékosokat, ha a klubok reális kivásárlási árat szabnak meg. Ebben segíthetnek a külföldi tulajdonosok is, ahogy azt láthatjuk Debrecenben – Bárány Donát mellett ugye Szűcs Tamást is külföldre adták el – vagy a Zalaegerszeg esetében. Ugyanakkor egyre több magyar játékos keres meg minket, hogy segítsünk neki külföldön csapatot találni. Mostantól együtt dolgozunk például Krajcsovics Ábellel is, aki ebben az idényben mindkét bajnokin kezdett Újpesten, ahol megkapja a lehetőséget arra, hogy felhívja magára a figyelmet, de ezt elmondhatom a szintén újpesti Mucsányi Miron kapcsán, továbbá említhetem az öcsémet, a nyáron a Vasashoz visszatérő Kovács Patrikot, akit évek óta figyelnek külföldi klubok ”

Kovács Dominik úgy véli, a következő években folytatható lesz az idei, nyári tendencia, és egyre több, az NB I-nél magasabban jegyzett bajnokságban futballozhat majd magyar labdarúgó, ha a játékosok, Bárányhoz és Csongvaihoz hasonlóan folyamatos fejlődést mutatnak és a klubok is piaci alapon gondolkodnak.

Ezen a nyáron, Bárány Donáttal és a kedden bejelentett Markgráf Ákossal együtt eddig 15 magyar játékos igazolt NB I-es klubtól külföldre élvonalbeli vagy másodosztályú klubhoz. Köztük vannak olyanok, akik már az előző idényt is kölcsönben töltötték külföldön, mint az MTK-tól Belgiumba szerződött Kovács Mátyás és a Nyíregyházáról a német másodosztályú Greuther Fürthnek kölcsönadott Keresztes Krisztián és találunk olyat is, aki NB I-es klubtól elit bajnokság utánpótlásába szerződött, mint Vasiljevic Andrej, aki az MTK-ból kerül a Hamburg korosztályos csapatához. A 15 külföldre szerződő magyarból kilencen igazoltak közvetlenül olyan ország élvonalbeli bajnokságába, amelyet az aktuális UEFA-rangsorban az NB I-nél magasabban jegyeznek: Átrok Zalán (Belgium), Bárány Donát (Hollandia), Kovács Dániel (Ciprus), Kovács Mátyás (Belgium), Markgráf Ákos (Dánia), Molnár Ádin (Lengyelország), Szalai Gábor (Portugália), Szűcs Tamás (Portugália), Vitályos Viktor (Csehország). A NYÁRON NB I-ES KLUBTÓL KÜLFÖLDI ELSŐ VAGY MÁSODOSZTÁLYBA IGAZOLÓ MAGYAROK Átrok Zalán (MTK Budapest – Zulte Waregem, Belgium)

Bárány Donát (Debreceni VSC – ADO Den Haag, Hollandia)

Geiger Bálint (Újpest FC – kölcsönbe NK Karlovac, Horvátország)

Keresztes Krisztián (Nyíregyháza Spartacus – kölcsönbe Greuther Fürth, Németország)

Kovács Dániel (Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként – Nea Szalamina, Ciprus)

Kovács Mátyás (MTK Budapest – szlovákiai kölcsön után RAAL La Louviere, Belgium)

Magyar Zsolt (Puskás Akadémia FC – kölcsönbe, FK Csíkszereda, Románia)

Markgráf Ákos (Újpest FC – FC Köbenhavn, Dánia)

Molnár Ádin (MTK Budapest – Raków Czestochowa, Lengyelország)

Ódor Máté (Vasas FC – kölcsönbe FK Csíkszereda, Románia)

Szalai Gábor (Ferencvárosi TC – kölcsönbe CS Marítimo, Portugália)

Szűcs Tamás (Debreceni VSC – FC Famalicao, Portugália)

Vasiljevic Andrej (MTK Budapest – Hamburger SV U19, Németország)

Várkonyi Bence (Zalaegerszegi TE FC – Qarabag FK, Azerbajdzsán)

Vitályos Viktor (MTK Budapest – Sparta Praha, Csehország) KÜLFÖLDRE SZERZŐDŐ MAGYAROK

A HÉTVÉGI PROGRAM

HOLLANDIA

Eredivisie, 1. forduló

Szombat, 18.00: AZ–ADO Den Haag

AZ: Kovács Bendegúz

Den Haag: Bárány Donát, sérülése miatt még nem szerepelhet.

FRANCIAORSZÁG

Ligue 2 (II. osztály)

20.45: Sochaux–Saint-Étienne

Saint-Étienne: Csongvai Áron