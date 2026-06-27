Csere: ennyi volt Muslera vb-karrierje

Spanyolország hozta a kötelezőt a fejben teljesen széteső Uruguay ellen, s megnyerte csoportját

Baena átlövését Muslera védte be, a minden jel szerint hamarosan leköszönő Bielsa pedig nem habozott, előbb a kapuslegendát, majd a 60. perc előtt csapatkapitányát is lekapta, de ez sem segített.