Csere: ennyi volt Muslera vb-karrierje
Uruguay legendás kapusát, a 40 esztendős, ötödik világbajnokságán szereplő, negyediken védő Fernando Muslerát hibája után lecserélte Sergio Rochet-ra Marcelo Bielsa szövetségi kapitány, így minden bizonnyal ennyi volt előbbi vb-karrierje.
Spanyolország hozta a kötelezőt a fejben teljesen széteső Uruguay ellen, s megnyerte csoportját
Baena átlövését Muslera védte be, a minden jel szerint hamarosan leköszönő Bielsa pedig nem habozott, előbb a kapuslegendát, majd a 60. perc előtt csapatkapitányát is lekapta, de ez sem segített.
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