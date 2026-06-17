Cristiano Ronaldo optimista a portugálok vb-rajtja előtt – mint mindig

KEZDŐDIK AZ UTOLSÓ TÁNC – legalábbis Cristiano Ronaldo számára a világbajnokságokon. A 41 esztendős klasszis az utolsó tornájának első mérkőzésére készül szerdán a portugál válogatottal a Kongói DK ellen, igaz, Roberto Martínez szövetségi kapitány nem is olyan régen nyilatkozott úgy a Rádio Renascencának, hogy akár a 2030-as vb-n is ott lehet… A realitás mégiscsak az, hogy a mostani viadal jelenti a búcsút a szaúdi Al-Naszr légiósának, aki szokásához híven optimistán fogalmazott csapata esélyeiről.

„Csak a döntő után derül ki, mire mentünk – mondta a Portugáliából elutazás előtt a helyi sajtónak. – Ez nagyszerű generáció, és bár akadnak olyan tényezők, amelyekre nem lehet befolyása, hiszem, hogy sok boldogságot adhat a portugáloknak. Örömmel utazom, mint mindenki a csapatban. A világbajnokság mindig különleges esemény, amelyre reményekkel telve kell menni. Az erőnlétem? Ragyogó állapotban vagyok – hát nem látták az utóbbi meccseket?”

Kétségtelen, a tavaszi combhajlítóizom-sérüléséből felépülő támadó továbbra is odafigyel a testére, a floridai felkészülés során a tengerparton róla készült és a világsajtót bejáró képek is ezt bizonyítják. Ezzel együtt Portugáliában az egyik legfőbb vitatéma a torna előtt, hogy miként és mennyi időre fér a csapatba. Az szinte biztos, hogy a három csoportmérkőzést nem játssza végig, a kieséses fázisban pedig az addigi teljesítménye és az eredmények alapján kaphat helyet.

A keretben egyébként mindenki egészséges, csak Rafael Leao keltett némi ijedtséget, amikor az első, amerikai földön tartott edzésen fájlalta a bal vádliját, de végül azt a tréninget is végigcsinálta. A Kongói DK elleni ­meccsre így sem feltétlenül a legerősebb összeállításában áll ki Portugália, elképzelhető, hogy Roberto Martínez már a nyitó mérkőzésen kísérletezik néhány poszton. A védelem tengelyébe például bekerülhet Renato Veiga Goncalo Inácio helyére, a támadó középpálya két szélén pedig Joao Félix (bal) és Francisco Conceicao (jobb) is esélyes Pedro Neto, illetve Bernardo Silva helyén – feltételezve, hogy az említett Leaót eleve pihenteti a kapitány.

Végül, de nem utolsósorban meg kell említeni, hogy a portugál játékosok különleges karkötőt viselnek a vb-n, amellyel az ország miniszterelnöke, Luís Montenegro lepte meg őket. A karkötőn a huszonhét nevezett játékos, valamint a tavaly nyáron tragikus autóbalesetben elhunyt Diogo Jota neve szerepel.