Cristiano Ronaldo optimista a portugálok vb-rajtja előtt – mint mindig
KEZDŐDIK AZ UTOLSÓ TÁNC – legalábbis Cristiano Ronaldo számára a világbajnokságokon. A 41 esztendős klasszis az utolsó tornájának első mérkőzésére készül szerdán a portugál válogatottal a Kongói DK ellen, igaz, Roberto Martínez szövetségi kapitány nem is olyan régen nyilatkozott úgy a Rádio Renascencának, hogy akár a 2030-as vb-n is ott lehet… A realitás mégiscsak az, hogy a mostani viadal jelenti a búcsút a szaúdi Al-Naszr légiósának, aki szokásához híven optimistán fogalmazott csapata esélyeiről.
„Csak a döntő után derül ki, mire mentünk – mondta a Portugáliából elutazás előtt a helyi sajtónak. – Ez nagyszerű generáció, és bár akadnak olyan tényezők, amelyekre nem lehet befolyása, hiszem, hogy sok boldogságot adhat a portugáloknak. Örömmel utazom, mint mindenki a csapatban. A világbajnokság mindig különleges esemény, amelyre reményekkel telve kell menni. Az erőnlétem? Ragyogó állapotban vagyok – hát nem látták az utóbbi meccseket?”
Kétségtelen, a tavaszi combhajlítóizom-sérüléséből felépülő támadó továbbra is odafigyel a testére, a floridai felkészülés során a tengerparton róla készült és a világsajtót bejáró képek is ezt bizonyítják. Ezzel együtt Portugáliában az egyik legfőbb vitatéma a torna előtt, hogy miként és mennyi időre fér a csapatba. Az szinte biztos, hogy a három csoportmérkőzést nem játssza végig, a kieséses fázisban pedig az addigi teljesítménye és az eredmények alapján kaphat helyet.
A keretben egyébként mindenki egészséges, csak Rafael Leao keltett némi ijedtséget, amikor az első, amerikai földön tartott edzésen fájlalta a bal vádliját, de végül azt a tréninget is végigcsinálta. A Kongói DK elleni meccsre így sem feltétlenül a legerősebb összeállításában áll ki Portugália, elképzelhető, hogy Roberto Martínez már a nyitó mérkőzésen kísérletezik néhány poszton. A védelem tengelyébe például bekerülhet Renato Veiga Goncalo Inácio helyére, a támadó középpálya két szélén pedig Joao Félix (bal) és Francisco Conceicao (jobb) is esélyes Pedro Neto, illetve Bernardo Silva helyén – feltételezve, hogy az említett Leaót eleve pihenteti a kapitány.
Végül, de nem utolsósorban meg kell említeni, hogy a portugál játékosok különleges karkötőt viselnek a vb-n, amellyel az ország miniszterelnöke, Luís Montenegro lepte meg őket. A karkötőn a huszonhét nevezett játékos, valamint a tavaly nyáron tragikus autóbalesetben elhunyt Diogo Jota neve szerepel.
LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
K-CSOPORT
19.00: Portugália–Kongói DK, Houston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
4.00: Üzbegisztán–Kolumbia, Mexikóváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
|Kongói DK: egy gól is elég lehet a boldogsághoz
A Kongói Demokratikus Köztársaság ezen a néven még sohasem szerepelt világbajnokságon, az ország több névváltoztatáson átesett, és 2026 előtt egyszer – 1974-ben, amikor éppen Zairének hívták – jutott ki a tornára. Az azóta szintén megszűnő NSZK-ban rendezett eseményen az afrikai válogatott három vereséget szenvedett, gólt sem szerzett, ellenben kapott tizennégyet, tehát a mostani csapatnak igazán nem kell sokat tennie azért, hogy a nemzet minden idők legjobb vb-szereplését érje el. A csapat sötét lóként érkezett az amerikai seregszemlére. Az idei Afrikai Nemzetek Kupáján a nyolcaddöntőig jutott, de jobb eredményt is elérhetett volna – két évvel korábban elődöntős volt. Továbbá a vb-t megelőző felkészülési meccseken előbb 0–0-t játszott a jelentős játékerőt képviselő Dániával, majd kikapott a dél-amerikai régió egyik leggyengébb alakulatától, Chilétől (1–2). A Kongói DK keretében több ismert játékos szerepel: Aaron Wan‑Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba és Arthur Masuaku várhatóan ötös védelmi vonalban szerepel, míg elöl két kulcsjátékosra, Yoane Wissára, valamint a válogatott legeredményesebb tagjára, Cédric Bakambura építenek.
A PORTUGÁL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Diogo Costa (FC Porto), 12 José Sá (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 22 Rui Silva (Sporting CP)
Védők: 5 Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), 6 Matheus Nunes (Manchester City – Anglia), 2 Nélson Semedo (Fenerbahce – Törökország), 20 Joao Cancelo (Al-Hilal – Szaúd-Arábia/FC Barcelona – Spanyolország), 25 Nuno Mendes (PSG – Franciaország), 14 Goncalo Inácio (Sporting CP), 13 Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország), 3 Rúben Dias (Manchester City – Anglia), 4 Tomás Araújo (Benfica)
Középpályások: 21 Rúben Neves (Al Hilal – Szaúd-Arábia), 24 Samuel Costa (Mallorca – Spanyolország), 25 Joao Neves (PSG – Franciaország), 23 Vitinha (PSG – Franciaország), 8 Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), 10 Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)
Támadók: 11 Joao Félix (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), 16 Francisco Trincao (Sporting CP), 26 Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország), 18 Pedro Neto (Chelsea FC – Anglia), 17 Rafael Leao (AC Milan – Olaszország), 19 Goncalo Guedes (Real Sociedad – Spanyolország), 9 Goncalo Ramos (PSG – Franciaország), 7 Cristiano Ronaldo (Al-Naszr –Szaúd-Arábia).
Szövetségi kapitány: Roberto Martínez (spanyol)
A KONGÓI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 16 Timothy Fayulu (Noa – Örményország), 1 Lionel Mpasi (Le Havre – Franciaország), 21 Matthieu Epolo (Standard Liege – Belgium)
Védők: 2 Aaron Wan-Bissaka (West Ham United – Anglia), 24 Gédéon Kalulu (Arisz Limassol – Ciprus), 12 Joris Kayembe (Genk – Belgium), 26 Arthur Masuaku (Lens – Franciaország), 3 Steve Kapuadi (Widzew Lódz – Lengyelország), 4 Axel Tuanzebe (Burnley – Anglia), 22 Chancel Mbemba (Lille – Franciaország), 5 Dylan Batubinsika (AE Lárisza – Görögország)
Középpályások: 14 Noah Sadiki (Sunderland – Anglia), 8 Samuel Moutoussamy (Atromitosz – Görögország), 25 Edo Kayembe (Watford – Anglia), 7 Nathan Mbuku (Montpellier – Franciaország), 18 Charles Pickel (Espanyol – Spanyolország), 6 Ngal’ayel Mukau (Lille – Franciaország), 9 Brian Cipenga (Castellón – Spanyolország), 10 Théo Bongonda (Szpartak Moszkva – Oroszország), 11 Gaël Kakuta (AE Lárisza – Görögország), 15 Aaron Tshibola (Kilmarnock – Skócia)
Támadók: 13 Meschack Elia (Alanyaspor – Törökország), 19 Fiston Mayele (Pyramids FC – Egyiptom), 17 Cédric Bakambu (Real Betis – Spanyolország), 23 Simon Banza (Al-Dzsazira – Arab Emírségek), 20 Yoane Wissa (Newcastle United – Anglia)
Szövetségi kapitány: Sébastien Desabre (francia)