Nemzeti Sportrádió

Carlo Ancelotti: Az volt a célunk, hogy jobban játsszunk, mint ahogyan Haiti ellen tettük

2026.06.25. 02:15
Carlo Ancelotti (Fotó: Getty Images)
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Miután Brazília 3–0-ra megverte Skóciát és a labdarúgó-világbajnokság C-csoportját, így értékelt Carlo Ancelotti a televíziós közvetítésben.

„A meggyőző alakítás volt a célunk és hogy jobban játsszunk, mint ahogyan a Haiti elleni mérkőzésen tettük. Szép játékot mutattunk be. Erőteljesen, csapatként teljesítettünk, ez mindenképpen pozitívum” – mondta el Carlo Ancelotti az M4 Sporton is közvetített interjúban.

„Három középpályással sokkal mozgékonyabb lett a csapatunk. Cunha is sokat segített azzal, hogy hamis kilencesként visszalépett a vonalak közé. A skót védők nem tudták, kit kéne fogniuk. A harmadik gól egy olyan figura volt, amit előzetesen sokat gyakoroltunk – itt például én támadtam a labdát kilencesként” – idézi az O Globo a két gólpasszt is kiosztó Bruno Guimaraest, aki elmondta, hogy nekik telejsen mindegy, hogy Hollandia vagy Japán lesz az ellenfelük a legjobb 32 között.

„Nem szoktam a számokkal foglalkozni, mert álalában a széleken játszok, s nem szerzek sok gólt. Most viszont a mester megáltoztatta a pozíciómat, így jobban tudok alkalmazkodni, gólokat tudok szerezni és segíteni tudok a csapatnak – nekem ez utóbbi a legfontosabb” így a duplázó Vinícius Júnior. A Real Madrid támadója szerint a brazil csapata ereje az adott meccs legkisebb mozzanatainak a megértésében rejlik.

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Eddigi legjobb meccsét játszotta Carlo Ancelotti csapata, amivel jó eséllyel elkerüli a 32 között Hollandiát – és még Neymar Jr. is beállt.

 

 

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