Carlo Ancelotti: Az volt a célunk, hogy jobban játsszunk, mint ahogyan Haiti ellen tettük

„A meggyőző alakítás volt a célunk és hogy jobban játsszunk, mint ahogyan a Haiti elleni mérkőzésen tettük. Szép játékot mutattunk be. Erőteljesen, csapatként teljesítettünk, ez mindenképpen pozitívum” – mondta el Carlo Ancelotti az M4 Sporton is közvetített interjúban.

„Három középpályással sokkal mozgékonyabb lett a csapatunk. Cunha is sokat segített azzal, hogy hamis kilencesként visszalépett a vonalak közé. A skót védők nem tudták, kit kéne fogniuk. A harmadik gól egy olyan figura volt, amit előzetesen sokat gyakoroltunk – itt például én támadtam a labdát kilencesként” – idézi az O Globo a két gólpasszt is kiosztó Bruno Guimaraest, aki elmondta, hogy nekik telejsen mindegy, hogy Hollandia vagy Japán lesz az ellenfelük a legjobb 32 között.

„Nem szoktam a számokkal foglalkozni, mert álalában a széleken játszok, s nem szerzek sok gólt. Most viszont a mester megáltoztatta a pozíciómat, így jobban tudok alkalmazkodni, gólokat tudok szerezni és segíteni tudok a csapatnak – nekem ez utóbbi a legfontosabb” – így a duplázó Vinícius Júnior. A Real Madrid támadója szerint a brazil csapata ereje az adott meccs legkisebb mozzanatainak a megértésében rejlik.