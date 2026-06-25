Vinícius fantasztikus játékával Brazília megverte Skóciát, így csoportelső

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

C-CSOPORT

SKÓCIA–BRAZÍLIA 0–3 (0–2)

Miami, Miami Stadion, 64 478 néző. Vezette: César Ramos (mexikói)

SKÓCIA: Gunn – Patterson (Ralston, 82.), McKenna, Hendry, Robertson (Tierney, a szünetben) – Doak (Christie, 82.), McLean, Ferguson, McGinn (Curtis, 90+1.) – McTominay – Shankland (Ché Adams, 90+1.). Szövetségi kapitány: Steve Clarke

BRAZÍLIA: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos (Alex Sandro, 82.) – Guimaraes, Casemiro (Fabinho, 60.), Paquetá (Martinelli, 66.) – Rayan (Endrick, 82.), Cunha (Neymar, 76.), Vinícius Júnior. Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti

Gólszerzők: Vinícius Júnior (7., 45+3.), Cunha (60.)

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ÖSSZEFOGLALÓ

A meccs előtt korántsem volt biztos Brazília csoportgyőzelme: Carlo Ancelotti csapata tudta, ha győzelmet is arat, de szűköset, miközben Marokkó kiüti Haitit, akkor még második is lehet, s jó eséllyel Hollandiával találkozik a legjobb 32 között. Mint közben kiderült, ettől nem sokáig kellett rettegni, ettől függetlenül a brazilok meggyőző játékkal szerettek volna előrukkolni, mert az első két körben ez nem sikerült.

A hárompontos skótok az előzetes ígéretek ellenére zavarodottan, az első két meccsen három kanadai pontot gyüjtő, két MVP-címmel gazdagodott Vinícius Jr. viszont fantasztikusan kezdte a mérkőzést. Brazília egy labdaszerzést követően már a 7. percben előnybe került, a gólt természetesen a Real Madrid ásza jegyezte közelről (0–1).

Ha már labdaszerzés: negyedórával később Vinícius Jr. tőle kissé szokatlan módon az argesszív letámadás mellett döntött, bejött, hozzákerült a labda, majd ziccerben nem hibázott, de hosszas videózás után végül a játékvezető, César Ramos érvénytelenítette. Rendkívül „szőrös szívvel” meghozott ítélet volt, a lábak ugyan találkoztak, de kiemelendő, hogy még a skótok sem reklamáltak szabálytalanságot.

Bár ezt követően valamennyivel koncentráltabbnak tűnt Skócia, csak megszerezte Vinícius Jr. a második érvényes gólját még a szünet előtt: a 48. percben az immár három gólpassznál tartó Bruno Guimaraestől kapott szép labdát, majd újabb higgadt befejezést mutatott be, csak ezúttal fejjel (0–2).

Vinícius fejjel is megoldotta (Fotó: Getty Images)

A lényegi kérdések ezzel már a második játékrész kezdete előtt eldőltek, persze a skótok mínusz kettes gólkülönbséggel és összesen három ponttal tudták, támadniuk kellene a folytatásban, hogy jobb esélyük legyen a legjobb 32 közé jutni, ez pedig a meccsnek sem ártott. Bár láttunk skót helyzeteket, abból nagy Alisson-védést, végül csak nőtt a hátrány: a 60. percben a Haiti ellen duplázó Matheus Cunha is betalált, végleg eldöntve ezzel a meccset (0–3).

A kérdés ekkor a nézők számára már csak az volt, mikor áll be Neymar. A brazilok 34 éves, sérülésből visszatérő klasszisa a hosszabbítással együtt bő negyedórát kapott, óvatosan kezdett, majd volt kaput találó lövése és még egy gólpasszt is majdnem kiosztott a triplára hajtó Viníciusnak.

Brazília tehát csoportelső lett, s majd az F-csoport második helyezettjével találkozik a 32 között – ez minden valószínűség szerint Japán lesz, de még Hollandia vagy Svédország is lehet.

A C-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE M Gy D V L–K Gk P 1. Brazília 3 2 1 – 7–1 +6 7 2. Marokkó 3 2 1 – 6–3 +3 7 3. Skócia 3 1 – 2 1–4 –3 3 4. Haiti 3 – – 3 2–8 –6 0

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A SKÓT VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 21 Craig Gordon (Hearts), 1 Angus Gunn (Nottingham Forest – Anglia), 12 Liam Kelly (Rangers FC)

Védők: 5 Grant Hanley (Hibernian), 13 Jack Hendry (Al-Ettifak – Szaúd-Arábia), 2 Aaron Hickey (Brentford – Anglia), 16 Dom Hyam (Wrexham – Wales), 26 Scott McKenna (Dinamo Zagreb – Horvátország), 22 Nathan Patterson (Everton – Anglia), 24 Anthony Ralston (Celtic FC), 3 Andy Robertson (Liverpool FC – Anglia), 15 John Souttar (Rangers FC), 6 Kieran Tierney (Celtic FC)

Középpályások: 11 Ryan Christie (AFC Bournemouth – Anglia), 25 Findlay Curtis (Kilmarnock), 19 Lewis Ferguson (Bologna – Olaszország), 8 Tyler Fletcher (Manchester United – Anglia), 7 John McGinn (Aston Villa – Anglia), 23 Kenny McLean (Norwich City – Anglia), 4 Scott McTominay (Napoli – Olaszország)

Támadók: 10 Ché Adams (Torino – Olaszország), 9 Lyndon Dykes (Charlton – Anglia), 17 Ben Gannon-Doak (AFC Bournemouth – Anglia), 18 George Hirst (Ipswich Town – Anglia), 20 Lawrence Shankland (Hearts), 14 Ross Stewart (Southampton – Anglia)

Szövetségi kapitány: Steve Clarke

A BRAZIL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Alisson (Liverpool FC – Anglia), 23 Ederson (Fenerbahce – Törökország), 12 Weverton (Gremio)

Védők: 6 Alex Sandro (Flamengo), 14 Bremer (Juventus – Olaszország), 13 Danilo Luiz (Flamengo), 16 Douglas Santos (Zenit – Oroszország), 3 Gabriel Magalhaes (Arsenal – Anglia), 24 Roger Ibanez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 15 Léo Pereira (Flamengo), 4 Marquinhos (PSG – Franciaország)

Középpályások: 8 Bruno Guimaraes (Newcastle United – Anglia), 5 Casemiro (Manchester United – Anglia), 18 Danilo Santos (Botafogo), 2 Éderson (Atalanta – Olaszország), 17 Fabinho (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), 20 Lucas Paquetá (Flamengo)

Támadók: 9 Matheus Cunha (Manchester United – Anglia), 19 Endrick (Olympique Lyon – Franciaország), 25 Igor Thiago (Brentford – Anglia), 21 Luiz Henrique (Zenit – Oroszország), 22 Gabriel Martinelli (Arsenal – Anglia), 10 Neymar (Santos), 11 Raphinha (FC Barcelona – Spanyolország), 26 Rayan (AFC Bournemouth – Anglia), 7 Vinícius Júnior (Real Madrid – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti (olasz)