Nemzeti Sportrádió

Vinícius: Ancelotti tartozik nekem egy ajándékkal, mert nem hitte, hogy fejjel is tudok gólt szerezni

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.06.25. 04:41
Fotó: Getty Images
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foci vb 2026 foci vb Brazília vb 2026 vb-hírfolyam Vinícius Júnior
Mint ismert, Brazília eddigi legjobb játékával 3–0-ra megverte Skóciát az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság C-csoportjának utolsó fordulójában, így meg is nyerte kvartettjét. A meccs embere, Vinícius Júnior nyilatkozott a csoportgyőzelem után.

 

„Nem szoktam a számokkal foglalkozni, mert álalában a pálya szélen játszom, és nem szerzek sok gólt. Most viszont a mester megváltoztatta a pozíciómat, így jobban tudok alkalmazkodni, gólokat tudok szerezni és segítek a csapatnak. Számomra az utóbbi a legfontosabb” így a duplázó Vinícius Júnior. A Real Madrid támadója szerint a brazil csapata ereje az adott meccs legkisebb mozzanatainak a megértésében rejlik. 

„Ami azt illeti, Carlo Ancelotti jön nekem egy ajándékkal! Megígértem neki, hogy lesz egy fejesgólom, ő meg azt mondta, ez lehetetlen, de ha sikerül, kapok tőle valamit” – mondta a brazilok klasszisa, aki már 4 gólnál és egy gólpassznál, meg persze három MVP-címnél tart a tornán.

Neymar Jr. így nyilatkozott becseréléséről: „Fantasztikus pillanat volt, száz százalékban csodálatos. Köszönöm mindenkinek!”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
C-CSOPORT
SKÓCIA–BRAZÍLIA 0–3 (0–2)
Miami, Miami Stadion, 64 478 néző. Vezette: César Ramos (mexikói)
SKÓCIA: Gunn – Patterson (Ralston, 82.), McKenna, Hendry, Robertson (Tierney, a szünetben) – Doak (Christie, 82.), McLean, Ferguson, McGinn (Curtis, 90+1.) – McTominay – Shankland (Ché Adams, 90+1.). Szövetségi kapitány: Steve Clarke
BRAZÍLIA: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos (Alex Sandro, 82.) – Guimaraes, Casemiro (Fabinho, 60.), Paquetá (Martinelli, 66.) – Rayan (Endrick, 82.), Cunha (Neymar, 76.), Vinícius Júnior. Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti
Gólszerzők: Vinícius Júnior (7., 45+3.), Cunha (60.) 

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