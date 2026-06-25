Vinícius: Ancelotti tartozik nekem egy ajándékkal, mert nem hitte, hogy fejjel is tudok gólt szerezni

„Nem szoktam a számokkal foglalkozni, mert álalában a pálya szélen játszom, és nem szerzek sok gólt. Most viszont a mester megváltoztatta a pozíciómat, így jobban tudok alkalmazkodni, gólokat tudok szerezni és segítek a csapatnak. Számomra az utóbbi a legfontosabb” – így a duplázó Vinícius Júnior. A Real Madrid támadója szerint a brazil csapata ereje az adott meccs legkisebb mozzanatainak a megértésében rejlik.

„Ami azt illeti, Carlo Ancelotti jön nekem egy ajándékkal! Megígértem neki, hogy lesz egy fejesgólom, ő meg azt mondta, ez lehetetlen, de ha sikerül, kapok tőle valamit” – mondta a brazilok klasszisa, aki már 4 gólnál és egy gólpassznál, meg persze három MVP-címnél tart a tornán.

Neymar Jr. így nyilatkozott becseréléséről: „Fantasztikus pillanat volt, száz százalékban csodálatos. Köszönöm mindenkinek!”

😁🇧🇷 Vini Jr: “Ancelotti owes me a gift!”. 🎁



“I promised Mr. Ancelotti that I would score a header, he told me it's impossible…



…and that he would give me a GIFT if I do it”. pic.twitter.com/1gww8ntE3W — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2026

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

C-CSOPORT

SKÓCIA–BRAZÍLIA 0–3 (0–2)

Miami, Miami Stadion, 64 478 néző. Vezette: César Ramos (mexikói)

SKÓCIA: Gunn – Patterson (Ralston, 82.), McKenna, Hendry, Robertson (Tierney, a szünetben) – Doak (Christie, 82.), McLean, Ferguson, McGinn (Curtis, 90+1.) – McTominay – Shankland (Ché Adams, 90+1.). Szövetségi kapitány: Steve Clarke

BRAZÍLIA: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos (Alex Sandro, 82.) – Guimaraes, Casemiro (Fabinho, 60.), Paquetá (Martinelli, 66.) – Rayan (Endrick, 82.), Cunha (Neymar, 76.), Vinícius Júnior. Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti

Gólszerzők: Vinícius Júnior (7., 45+3.), Cunha (60.)

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