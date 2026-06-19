Az Egyesült Államok két góllal legyőzte Ausztráliát

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VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

EGYESÜLT ÁLLAMOK–AUSZTRÁLIA 2–0 (2–0)

Seattle, Seattle Stadion. Vezeti: Felix Zwayer (német)

EGYESÜLT ÁLLAMOK: Freese – Freeman, C. Richards, Ream, A. Robinson (Trusty, 80.) – Tillman, T. Adams – Dest (Scally, 80.), Pepi (Berhalter, 74.), McKennie – Balogun (H. Wright, 90+6.)

Szövetségi kapitány: Mauricio Pochettino (argentin)

AUSZTRÁLIA: Beach – Italiano, Circati, H. Souttar, Burgess (Geria, a szünetben), Bos – Leckie (Volpato, 61.), O'Neill, Okon-Engstler (Irvine, 78.), Velupillay (Metcalfe, a szünetben) – M. Touré (Irankunda, a szünetben)

Szövetségi kapitány: Tony Popovic

Gólszerző: Burgess (11. – öngól), Freeman (43.)