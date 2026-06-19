Nemzeti Sportrádió

Az Egyesült Államok két góllal legyőzte Ausztráliát

T. Z.T. Z.
2026.06.19. 23:04
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Fotó: Getty Images
Címkék
Egyesült Államok foci vb 2026 vb 2026 Skócia
A társrendező Egyesült Államok 2–0-ra legyőzte Ausztráliát a világbajnokság csoportkörének 2. fordulójában, ezzel már biztosan továbbjutott az egyenes kieséses szakaszba.

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VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
EGYESÜLT ÁLLAMOK–AUSZTRÁLIA 2–0 (2–0)
Seattle, Seattle Stadion. Vezeti: Felix Zwayer (német)
EGYESÜLT ÁLLAMOK: Freese – Freeman, C. Richards, Ream, A. Robinson (Trusty, 80.) – Tillman, T. Adams – Dest (Scally, 80.), Pepi (Berhalter, 74.), McKennie – Balogun (H. Wright, 90+6.)
Szövetségi kapitány: Mauricio Pochettino (argentin)
AUSZTRÁLIA: Beach Italiano, Circati, H. Souttar, Burgess (Geria, a szünetben), Bos – Leckie (Volpato, 61.), O'Neill, Okon-Engstler (Irvine, 78.), Velupillay (Metcalfe, a szünetben) – M. Touré (Irankunda, a szünetben) 
Szövetségi kapitány: Tony Popovic
Gólszerző: Burgess (11. – öngól), Freeman (43.)

 

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