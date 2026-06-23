Nemzeti Sportrádió

Az angol balhátvéd nem fogott kezet a nemi erőszakkal vádolt Thomas Partey-val

V. J.V. J.
2026.06.23. 23:57
Címkék
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Megtagadta a mérkőzés előtti kézfogást a ghánai Thomas Partey-val az angol Djed Spence a két válogatott csoportmérkőzését megelőzően – mindezt videofelvételek és helyszíni tudósítók beszámolói is bizonyítják.

A ghánai középpályással, Thomas Partey-val szemben hét rendbeli nemi erőszak és egy szexuális zaklatás vádjával folyik eljárás. A bűnösségét tagadó játékos kénytelen volt kihagyni hazája első, Panama elleni (1–0) csoportmérkőzését, mivel a találkozónak helyet adó Kanadába nem engedték be.

Az angol–ghánai meccsre már nem Torontóban, az Egyesült Államokban kerül sor, ahová beléphetett a középpályás. A Boston Stadionban, a kezdést megelőzően, amikor a két csapat játékosai kezet fognak, illetve lepacsiznak egymással, az angol balhátvéd, Djed Spence ignorálta a Thomas Parteyt.

Az Independent arról ír, amikor a ghánai játékos labdához ér, az angol drukkerek rendre fütyülni, fújolni kezdtek.

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A hajrában egymás után három gólszerzési lehetőséget is elrontott Tuchel csapata, később Ghána a gólvonalról is mentett – mindkét csapat 4 ponttal áll két kör után az L-csoportban.

 

 

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