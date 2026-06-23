Az angol balhátvéd nem fogott kezet a nemi erőszakkal vádolt Thomas Partey-val

A ghánai középpályással, Thomas Partey-val szemben hét rendbeli nemi erőszak és egy szexuális zaklatás vádjával folyik eljárás. A bűnösségét tagadó játékos kénytelen volt kihagyni hazája első, Panama elleni (1–0) csoportmérkőzését, mivel a találkozónak helyet adó Kanadába nem engedték be.

Az angol–ghánai meccsre már nem Torontóban, az Egyesült Államokban kerül sor, ahová beléphetett a középpályás. A Boston Stadionban, a kezdést megelőzően, amikor a két csapat játékosai kezet fognak, illetve lepacsiznak egymással, az angol balhátvéd, Djed Spence ignorálta a Thomas Parteyt.

Az Independent arról ír, amikor a ghánai játékos labdához ér, az angol drukkerek rendre fütyülni, fújolni kezdtek.