Arnautovicé a második legkésőbbi vb-gól rendes játékidőben
Marko Arnautovic 102. percben szerzett tizenegyesgólja a második legkésőbbi találat a vb-ken, csak az iráni Mehdi Taremi talált be később olyan meccsen, amelyen nem volt kétszer 15 perces hosszabbítás.
Arnautovic gólja 101 perc és 47 másodperc után született, Taremi négy éve az angoloktól 6–2-re elvesztett mérkőzésen 102 perc és 30 másodperc után állította be a végeredményt.
Az Opta szerint 1966 óta ez a két legkésőbbi találat.
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