Arnautovicé a második legkésőbbi vb-gól rendes játékidőben

Fotó: Getty Images

Arnautovic gólja 101 perc és 47 másodperc után született, Taremi négy éve az angoloktól 6–2-re elvesztett mérkőzésen 102 perc és 30 másodperc után állította be a végeredményt.

Az Opta szerint 1966 óta ez a két legkésőbbi találat.