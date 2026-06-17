Nemzeti Sportrádió

Arnautovicé a második legkésőbbi vb-gól rendes játékidőben

I. SZ.I. SZ.
2026.06.17. 08:53
Címkék
vb 2026 Ausztria Marko Arnautovic
Marko Arnautovic 102. percben szerzett tizenegyesgólja a második legkésőbbi találat a vb-ken, csak az iráni Mehdi Taremi talált be később olyan meccsen, amelyen nem volt kétszer 15 perces hosszabbítás.
Austria v Jordan: Group J - FIFA World Cup 2026
Fotó: Getty Images

Arnautovic gólja 101 perc és 47 másodperc után született, Taremi négy éve az angoloktól 6–2-re elvesztett mérkőzésen 102 perc és 30 másodperc után állította be a végeredményt. 

Az Opta szerint 1966 óta ez a két legkésőbbi találat.

vb 2026 Ausztria Marko Arnautovic
Legfrissebb hírek

Laimer: Idegesek voltunk, de a győzelem után élveznünk kell a vébét

Foci vb 2026
2 perce

Kezdő védőjátékosaik miatt aggódnak az osztrákok

Foci vb 2026
14 perce

A Manchester United is büszke az argentin győzelemre

Foci vb 2026
27 perce

Elutasították Ghána fellebbezését, Partey ma nem játszhat Panama ellen

Foci vb 2026
50 perce

Arnautovic megdöntötte a legendás Toni Polster rekordját – statisztikák

Foci vb 2026
1 órája

Ma éjjel zárul a csoportkör első fordulója

Foci vb 2026
1 órája

Már öt öngól született a világbajnokságon

Foci vb 2026
1 órája

Arnautovic eldöntötte, Ausztria győzelemmel kezdett

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik