Ancelotti: Neymar már elég jól van ahhoz, hogy többet játsszon

Mint ismeretes, a brazil válogatott támadósorának legrutinosabb tagja, a 34 éves Neymar sérülten érkezett meg a világbajnokságra, de a skótok elleni csoportmeccsen 14 percre már be tudott állni (2023 után játszott ismét a válogatottban), és Carlo Ancelotti szövetségi kapitány szerint a folytatásban már többet is tud vállalni.

„Az elmúlt héten jelentős fejlődésen ment keresztül az állapota – idézi a Reuters Ancelotti nyilatkozatát Neymar kapcsán. – Sajnos korábban nem tudott 15 percnél többet játszani, de most már elég jól van ahhoz, hogy többet játsszon.”

Ancelotti jó tapasztalatnak tartja a japánok elleni, tavaly októberi mérkőzést, emlyen az ázsiaiak 3–2-re legyőzték Brazíliát.

„Jó tapasztalat volt, tudjuk, hogy Japán a világ egyik legjobb csapata. Maximálisan tiszteljük az ellenfelünket, és úgy fogunk felkészülni a meccsre, mintha döntő lenne, mert számunkra ez az.”

„A kieséses szakaszban erős elmére és erős szívre van szükség. Fel kell készülnünk bármire, ami egy ilyen mérkőzésen megtörténhet, például a hosszabbításra vagy a tizenegyesrúgásokra. A csapat készen áll, motivált és magabiztos. De ebben a sorozatban minden mérkőzés nagyon nehéz” – tette hozzá a brazilok szövetségi kapitánya.

Brazília első helyen jutott tovább a C-csoportból, folytatva rekordot jelentő sorozatát, ugyanis 1982 óta egymás után 12. alkalommal nyerte meg a csoportját, és a 44 év alatt egyszer fordult csak elő, hogy a csoportelsőség után nem tudott bejutni a legjobb nyolc csapat közé (1990-ben a nyolcaddöntőben Argentínától kapott ki 1–0-ra a brazil válogatott).

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

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