Amerikai pite: horrorsérülés, kiállítások, tripla és egy csoportgyőztes – a 8. nap vb-kibeszélője

A Nemzeti Sport világbajnoki meccskibeszélője minden reggel összefoglalja az amerikai labdarúgó-vb éjjeli történéseit. A 8. játéknapon kezdetét vette a csoportkör második fordulója: Mexikó továbbjutott, Kanada történelmi sikert aratott egy mesterhármassal és egy horrorsérüléssel karöltve, a Svájc–Bosznia-Hercegovia összecsapás pedig az utolsó bő 20 percben hozott öt gólt.