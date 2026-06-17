Nemzeti Sportrádió

A világbajnokság után visszavonul a mexikóiak legendás kapusa

T. Z.T. Z.
2026.06.17. 16:04
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Guillermo Ochoa (Fotó: Getty Images)
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A mexikói labdarúgó-válogatott legendás kapusa, Guillermo Ochoa hivatalos közösségi oldalán bejelentette, hogy a világbajnokság után visszavonul a sportágtól.

A 40 éves kapus immáron a hatodik világbajnokságán vesz részt a mexikói válogatott tagjaként, azonban bejelentette, hogy a torna után végleg visszavonul a labdarúgástól, és már klubszinten sem folytatja.

Ochoa az X-oldalán tájékoztatta követőit a döntéséről:

„A mexikói válogatott mindig is iránytűként szolgált a pályafutásomban és az életemben, ugyanis irányt mutatott nekem – fogalmazott az oldalára feltöltött videóban a veterán kapuvédő, miközben többször is elérzékenyült. – Nem is tudom, hogy milyen lenne a pályafutásom a válogatott nélkül. És most, hogy a válogatottban töltött éveim véget érnek, nem látom további értelmét a futballnak. Nem látom értelmét annak, hogy továbbra is játsszak. Minden pillanatot élveztem, mindig, mindent beleadtam. Elégedetten távozom, emelt fővel, büszkeséggel átélve mindezt.”

A szurkolók és az újságírók körében is népszerű Ochoa jelenleg a ciprusi AEL Limasszol játékosa, a világbajnokság első, Dél-Afrika elleni mérkőzésen pedig a kispadon kapott helyet, a kezdőben ugyanis Raúl Rangelnek szavazott bizalmat Javier Aguirre szövetségi kapitányt. A legendás kapus amellett, hogy sorozatban hat világbajnokságon is részt vett, a koronavírus-világjárvány miatt késleltetett tokiói olimpián bronzérmet nyert hazájával.

 

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