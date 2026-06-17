A világbajnokság után visszavonul a mexikóiak legendás kapusa

A 40 éves kapus immáron a hatodik világbajnokságán vesz részt a mexikói válogatott tagjaként, azonban bejelentette, hogy a torna után végleg visszavonul a labdarúgástól, és már klubszinten sem folytatja.

Ochoa az X-oldalán tájékoztatta követőit a döntéséről:

„A mexikói válogatott mindig is iránytűként szolgált a pályafutásomban és az életemben, ugyanis irányt mutatott nekem – fogalmazott az oldalára feltöltött videóban a veterán kapuvédő, miközben többször is elérzékenyült. – Nem is tudom, hogy milyen lenne a pályafutásom a válogatott nélkül. És most, hogy a válogatottban töltött éveim véget érnek, nem látom további értelmét a futballnak. Nem látom értelmét annak, hogy továbbra is játsszak. Minden pillanatot élveztem, mindig, mindent beleadtam. Elégedetten távozom, emelt fővel, büszkeséggel átélve mindezt.”

❤️🥺 A heartbreaking video shared by FIFA of Guillermo Ochoa explaining his decision of retiring from football after the World Cup.



“Without the national team, I don’t see much more meaning in football.



I don’t see the point in keeping on playing”. pic.twitter.com/VGulKjYKoL — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) June 15, 2026

A szurkolók és az újságírók körében is népszerű Ochoa jelenleg a ciprusi AEL Limasszol játékosa, a világbajnokság első, Dél-Afrika elleni mérkőzésen pedig a kispadon kapott helyet, a kezdőben ugyanis Raúl Rangelnek szavazott bizalmat Javier Aguirre szövetségi kapitányt. A legendás kapus amellett, hogy sorozatban hat világbajnokságon is részt vett, a koronavírus-világjárvány miatt késleltetett tokiói olimpián bronzérmet nyert hazájával.