A világbajnokság után visszavonul a mexikóiak legendás kapusa
A 40 éves kapus immáron a hatodik világbajnokságán vesz részt a mexikói válogatott tagjaként, azonban bejelentette, hogy a torna után végleg visszavonul a labdarúgástól, és már klubszinten sem folytatja.
Ochoa az X-oldalán tájékoztatta követőit a döntéséről:
„A mexikói válogatott mindig is iránytűként szolgált a pályafutásomban és az életemben, ugyanis irányt mutatott nekem – fogalmazott az oldalára feltöltött videóban a veterán kapuvédő, miközben többször is elérzékenyült. – Nem is tudom, hogy milyen lenne a pályafutásom a válogatott nélkül. És most, hogy a válogatottban töltött éveim véget érnek, nem látom további értelmét a futballnak. Nem látom értelmét annak, hogy továbbra is játsszak. Minden pillanatot élveztem, mindig, mindent beleadtam. Elégedetten távozom, emelt fővel, büszkeséggel átélve mindezt.”
A szurkolók és az újságírók körében is népszerű Ochoa jelenleg a ciprusi AEL Limasszol játékosa, a világbajnokság első, Dél-Afrika elleni mérkőzésen pedig a kispadon kapott helyet, a kezdőben ugyanis Raúl Rangelnek szavazott bizalmat Javier Aguirre szövetségi kapitányt. A legendás kapus amellett, hogy sorozatban hat világbajnokságon is részt vett, a koronavírus-világjárvány miatt késleltetett tokiói olimpián bronzérmet nyert hazájával.