A vb-karkötő a torna legfelkapottabb tartozéka

Több mint száznegyven különböző variációban lehet hozzájutni azokhoz a karkötőkhöz, amelyeket a Bank of America, a világbajnokság hivatalos partnere osztogat a torna különböző helyszínein a szurkolóknak. A karkötők fekete, kék vagy piros zsinórral készültek, és mindegyikre öt különböző díszt, úgynevezett charmot fűznek fel, a szurkoló maga választhatja ki, milyen kombinációt szeretne.

A The Athletic arról ír, hogy a Bank of America több mint kétmillió karkötőt tervezett szétosztani a világbajnokság végéig, az akció azonban rövid időn belül annyira népszerű lett, hogy a készlet hamarabb elfogyhat. A mérkőzések helyszínein hosszú sorok kígyóznak, hogy a drukkerek hozzájussanak a karkötőikhez, ám nem mindenki magának akarja. Sokan üzleti lehetőséget látnak bennük, és az internetes piactereket már ellepték az árusok, akik 100 dollárt (30 ezer forint) vagy többet is elkérnek egy-egy darabért.