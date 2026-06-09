A vb árnyékában: tizenkétezer tanár vár választ Mexikóváros szívében

Könnyen csalódhat, aki a mexikói nyárról alkotott képekkel érkezik a világbajnokság helyszínére. Az esőfelhők napok óta makacsul ülnek Mexikóváros fölött, a délutánok jelentős részében pedig szinte menetrendszerűen lezúdulnak a záporok és zivatarok. Az előrejelzések szerint a következő időszakban sem várható lényeges változás: a hétvégéig szinte minden napra jut eső, helyenként kifejezetten heves formában, ami kisebb-nagyobb árvizekhez is vezethet. A metropolisz időjárása egyébként is kiszámíthatatlan, de ezen a nyáron a helyiek elmondása szerint különösen szeszélyes – ez pedig inkább hátráltatja az előkészületeket.

Minden út a sajtóakkreditációhoz vezet – kivéve ezt A FIFA az Azteca Stadion mellett ugyanabba a sorba terelte az újságírókat, az önkénteseket és a különböző munkakörökben dolgozó akkreditált személyeket. Kétórás várakozás után kiderült, hogy a médiamunkások valójában rossz helyen ácsorognak: a sajtóakkreditációkat nem itt, hanem egy közeli egyetemi campuson vehették át.

A futballvilág ünnepére készülő fővárosban még mindig számos helyszínen dolgoznak. Munkagépek zaja keveredik a forgalom állandó morajával, egyes utcákon terelésekkel találkozni, miközben a szervezők az utolsó simításokat végzik a látogatók fogadására. Az eső ilyenkor nemcsak kellemetlenség, hanem jelentős logisztikai kihívás is egyben: a hirtelen lezúduló csapadék percek alatt képes lelassítani a közlekedést, megnehezíteni a munkálatokat és próbára tenni a város amúgy sem korszerű infrastruktúráját, a metró- és buszhálózat például szinte használhatatlanná válik a túlzsúfoltság miatt. A visszaszámlálás azonban megállíthatatlanul halad tovább: csütörtökön kezdődik a világbajnokság.

A borús idő ellenére Mexikóváros könnyen magával ragadja az ideérkezőt. A világ egyik legnagyobb, óvatos becslések szerint huszonkétmilliós városa egyszerre kaotikus és rendezett, kimerítő és lenyűgöző. Az utcákon szinte állandó a nyüzsgés: árusok kínálják portékáikat a járdákon, a taqueriák és kifőzdék teraszai megtelnek, a köztereken pedig késő estig hömpölyög a fiatalok és idősek alkotta sokszínű tömeg. A történelmi belváros mindössze néhány perc sétára található a modern irodaházaktól, a spanyol gyarmati korszak pompás épületei és a francia hatást magukon hordozó közintézmények, múzeumok szomszédságában felhőkarcolók emelkednek. Gyakori jelenség, hogy egy-egy utca választja el a tiszta, gazdag városrészt a elhanyagoltabb, szegényebb körzettől, ezért egy céltalan, néhány órás sétálgatással a város rengeteg arcát meg lehet ismerni.

A tüntetések során a demonstrálók az egyik világbajnokságra felállított szobrot is ledöntötték (Fotó: Getty Images)

Amint azt is, hogy a helyiek milyen áldozatokat vállalnak érdekérvényesítésük céljából. Június elsejétől kezdve több mint tizenkétezer pedagógus vert sátrat a történelmi belvárosban, a Zócalo környékén, és a CNTE nevű tanári szervezet országos sztrájkja egyelőre nem mutatja a kifulladás jeleit. A tiltakozók legfontosabb követelése a 2007-es nyugdíjreform visszavonása: szerintük az állami nyugdíjrendszer helyére lépő, befektetési alapokra épülő modell bizonytalanná tette a tanárok jövőjét. Emellett magasabb béreket, valamint a pedagógusok előmenetelét és felvételét szabályozó rendszer átalakítását követelik. A kormány szerint a régi nyugdíjrendszer visszaállítása fenntarthatatlan terhet jelentene a költségvetésnek, ezért a tárgyalások egyelőre nem hoztak áttörést, a patthelyzet pedig különösen kellemetlen a nyitó mérkőzés előtti napokban.

„Az emberek többsége csak annyit érzékel, hogy tanárok tüntetnek a fővárosban, pedig ez a történet sokkal régebben kezdődött – mondja egy negyvenes éveiben járó, Oaxaca államból érkező középiskolai tanár, miközben a Zócalo közelében felállított sátrak között beszélgetünk. – Évről évre ugyanazokkal a problémákkal szembesülünk, és azt érezzük, hogy a döntéshozók mindig csak ideiglenes megoldást keresnek. Nekünk viszont nem átmeneti segítségre van szükségünk, hanem hosszú távú garanciákra. Sokan úgy állítják be ezt a konfliktust, mintha kizárólag a pénzről szólna, pedig valójában arról beszélünk, hogyan tekint az állam a tanárokra. Miért kell folyamatosan bizonygatnunk, hogy helyünk van az oktatási rendszerben? Miért nem partnerként kezelnek bennünket? Mi nap mint nap gyerekekkel dolgozunk, mégis gyakran úgy érezzük, hogy amikor a saját problémáinkról esik szó, senki sem kíváncsi a véleményünkre.”

Meglátása szerint a kormányzat és a tanárokat képviselő érdekvédelmi szervezet közötti tárgyalások eddig kevés eredményt hoztak. Elismeri, hogy kompromisszumokat ajánlottak nekik, de úgy véli, azok nem jelentenek valódi változást.